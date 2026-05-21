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Unos 400 vecinos gritan en Cangas "fora fascistas da nosa vila"

La concentración se convocó a través de redes sociales tras la última agresión con insultos nazis a un joven en la zona de la movida de la localidad

Los convocantes temen que no se trate de un hecho aislado

Un momento de la concentración antifascista en la tarde de este jueves en Cangas.

Un momento de la concentración antifascista en la tarde de este jueves en Cangas. / Gonzalo Núñez

Cristina González

Cangas

Al grito de "Fora fascistas da nosa vila", "ni un paso atrás ante el fascismo" o "Morrazo es antifascista", unas 400 personas se concentraron a última hora de la tarde de este jueves en la Praza do Concello de Cangas para condenar la última agresión a un joven de la localidad en la zona de la movida nocturna por parte de otros dos jóvenes, también del municipio, que portaban un puño americano y lanzaban gritos y cánticos nazis. Los agresores llegaron a decir, ante la patrulla de la Policía Local cuando eran identificados, "estos rojos vienen a quitarnos el trabajo, no lo vamos a permitir. Somos hijos de guardias civiles destinados en el País Vasco, nos criamos allí".

La concentración se convocó de forma anónima en redes sociales y fue secundada por el gobierno de Cangas, al menos por el BNG con la alcaldesa a la cabeza, y la edil del PSOE, Sagrario Martínez. Se sumaron para condenar esta agresión fascista y el uso de todo tipo de esvásticas nazis en este país, cuando en Alemania están totalmente prohibidas, tal y como recuerda Araceli Gestido.

Los covocantes leyeron un manifiesto en el que se aludió a que éste no es un hecho aislado, es una estructura y que el capitalismo en época de escasez se apoya en el fascismo. Insistieron en que no se trata de un hecho aislado y que desde Cangas van a gritar alto y claro que "no nos vamos a tolerar ni callar antes estas agresiones. Frente al odio, organización; frente a la violencia, solidaridad y frente al fascismo, respuesta colectiva. Ninguna agresión puede quedar sin respuesta". Pidieron que no se diera ningún paso atrás ante el fascismo. No se cansaron de gritar contra los fascistas, "fora nazis dos nosos barrios".

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La protesta fue pacífica y en la misma se utilizó un bote de humo de colores para llamar la atención sobre lo que se denunciaba.

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