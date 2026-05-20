La Universidade de Vigo y la Xunta inician una nueva campaña de excavaciones en Ons para investigar la ocupación castreña y romana

El Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT) de la Universidade de Vigo trabaja desde esta semana en una nueva campaña de excavaciones en la isla de Ons, dentro del Parque Nacional Illas Atlánticas y con la financiación de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. El objetivo de los investigadores es ampliar la zona excavada en el yacimiento conocido como Castelo dos Mouros y verificar si hubo o no sucesivas etapas de ocupación, tal como se constató en las campañas previas en algunas de las zonas objeto de estudio.

Esta serie de excavaciones está previsto que se prolonguen durante unas cuatro semanas y los arqueólogos focalizaran los trabajos en dos puntos sobre los que ya se realizaron sondeos en 2025: la terraza intermedia del castro y el espacio localizado por fuera de la muralla que rodea el asentamiento. Las campañas anteriores ya permitieron constatar que en esa terraza intermedia hay dos cabañas redondeadas que datan de la Edad de Hierro, así como diferentes materiales del siglo I antes de Cristo. Hasta la fecha, el equipo de investigación no ha hallado ni materiales ni construcciones que se puedan fechar en época de romanización.

Donde sí se hallaron vestigios romanos fue en los sondeos realizados fuera de la muralla, donde se detectó la presencia de una pequeña parte de un edificio de época romana. Esto hace pensar que el asentamiento se extendía más allá del castro, llegando hasta las fábricas de la playa. Así, la segunda de las ubicaciones de esta nueva campaña se sitúa extramuros, hacia el extremo este, donde los datos sugieren la presencia de una construcción de la etapa de la romanización.

Con estos antecedentes desde el GEAAT pretenden ampliar la zona excavada, verificar si en estos puntos hubo o no sucesivas etapas de ocupación, como ocurre en la terraza inferior ya excavada en campañas previas y donde se confirmó la existencia de estructuras superpuestas.

La dirección científica de las excavaciones vuelve a corresponder al profesor de Arqueología Adolfo Fernández, con la investigadora Alba Rodríguez como directora de la intervención y las también investigadoras del GEAAT Patricia Valle y Nerea Ruanova. Además el personal del Parque Nacional Illas Atlánticas y de la empresa Tragsa volverán a colaborar de manera activa. Cuando concluyan las excavaciones de esta nueva campaña se realizarán labores de conservación y restauración del área de intervención, que previsiblemente se acometerán durante el otoño.

Desde la Universidade de Vigo y la Consellería de Medio Ambiente destacan que gracias a esta colaboración y a las excavaciones realizadas desde 2021 se ha podido confirmar que el Castelo dos Mouros estuvo densamente poblado, tanto durante la época castreña como durante la romanización. En su conjunto, a lo largo de estas campañas se ha corroborado que este entorno de la isla de Ons fue un espacio habitado a lo largo de nueve siglos, con estrategias de asentamiento diferentes. Los habitantes de la época castreña ocuparon los espacios superiores, situado en el interior de la muralla, mientras que los romanos optaron por la parte baja y se extendieron por la ladera que desciende hasta la playa. Precisamente el equipo de investigación del GEAAT identificó restos de fábricas de salazón y pescado sobre la playa de Canexol.