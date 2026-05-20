La Sareb volverá a poner los terrenos de A Xunqueira en Moaña a la venta o podrán pasar a la entidad estatal de vivienda Casa 47

La decisión del gobierno de Moaña, que preside Leticia Santos (BNG), de rechazar la oferta de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) que cedía de forma gratuita al Concello siete suelos de su propiedad en As Raiñas, dentro del plan parcial de A Xunqueira A-2, para que la dirija al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) de la Consellería de Vivenda de la Xunta, abre interrogantes sobre el futuro de estos solares al tiempo que mantiene en cólera al PSOE. Su portavoz, Mario Rodríguez, pide a la alcaldesa, Leticia Santos (BNG) que "deje de enredar" y acepte la cesión que permitiría la construcción de 200 viviendas públicas. Rodríguez culpa a Santos de bloquear estas viviendas solo "por ego y propaganda política" y critica que, por contra, prefiera hipotecar con 7-8 millones de euros a los vecinos para sacar adelante el proyecto municipal de construcción de un edificio en Sisalde para únicamente 10 viviendas de alquiler social y un auditorio "raquítico".

La respuesta de la alcaldesa a la oferta de la Sareb fue presentada en comisión este martes y será llevada al pleno ordinario de este mes. En ella reconoce el interés de la corporación, pero insta a la Sareb a que ceda directamente las fincas al IGVS como administración competente en la materia. Sin embargo, esta vía no la tiene ahora abierta la Sareb, que mantiene buen entendimiento con la comunidad autónoma y ha colaborado con varios convenios, pero, fuentes consultadas, apuntan a que tendría que ser la Xunta quien pidiera los suelos a esta Sociedad, que absorbió todos los activos de la burbuja inmobiliaria de 2008.

Lo cierto es que la vida de la Sareb se acaba y en noviembre de 2027 entra en liquidación por eso que está ofreciendo todos los activos en propiedad y se abrió esa línea de colaboración con los ayuntamientos, como el de Moaña, con oferta gratuita de terrenos, con utilidad pero sin atracción comercial. De no interesar esos suelos, volverán al canal de venta de la Sareb y cuando entre en liquidación pasarán o bien a la nueva empresa pública de vivienda Casa 47 (entidad que sustituye al Sepes y gestiona el parque público de vivienda) o al Estado directamente.

La Sareb llevó a cabo con la Xunta importantes convenios de colaboración como el de la cesión de 40 viviendas que al final compró en 2023 y de las que se beneficiaron los concellos de Vigo, A Coruña, Lalín, Poio, Ponteareas, Porriño, Salceda, Salvaterra, Silleda, Vilagarcía, Arteixo, Cedeira, Cee, Culleredo, Miño y Narón. También sacó a concurso el proyecto Viena de alquiler social, con la oferta de suelos -uno de ellos en Cangas- pero que no siguió adelante al no despertar interés y quedar desierto y sigue colaborando con viviendas con fines sociales o dejando suelos, como para aparcamiento para fiestas.

Informe jurídico

El gobierno de Moaña rechaza la oferta de cesión de la sareb amparado en un informe jurídico encargado por el Concello al asesor municipal Carlos Dubert Castro sobre la competencia en materia de vivienda y desarrollo de suelo. El informe alude a varios articulados sobre vivienda de la CE, artículo 148 de la Constitución Española y 27 del Estatuto de Autonomía y concluye que la competencia principal y exclusiva en materia de vivienda y desarrollo del suelo corresponde a la comunidad autónoma a través de la Consellería de Vivenda y del IGVS. Añade que ostentando la consellería la competencia principal y exclusiva en esta materia "o normal sería que este ofrecemento de parcelas recibido por la Sareb lle sexa realizado á administración autonómica xa que é ela a quen lle corresponde, reiteramos a competencia principal e exclusiva dacordo coa normativa exposta neste informe, utilizando para dito fin a figura urbanística que considere máis conveniente". Remata, "sen perxuizo doutro criterio técnico superior e de que a Xunta de Goboierno decida o que estime conveniente para o interese público".

Las parcelas que la Sareb donaba al Concello están distribuidas por todo el ámbito de A Xunqueira A-2 (ubicado detrás de los colegios de Reibón y Seara) y suman 6.675 metros cuadrados. Dos son de 1.974 y 1.904 metros cuadrados, respectivamente y las restantes cinco son de 483, 390, 234, 742 y 948 metros cuadrados.

Para el portavoz del PSOE es "incomprensible" que después de reclamar la alcaldesa públicamente estos terrenos, recordando el acto con el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, en diciembre pasado ante los terrenos de As Raiñas, ahora se dedique a bloquear la operación porque no encaja en su realto político y dice que lo que tiene que hacer Leticia Santos es aceptarlos y no seguir perjudicando a los vecinos".

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Mario Rodríguez asegura que el PSOE lleva meses trabajando discretamente para facilitar la cesión de estos terrenos al Concello y por eso critica que Leticia Santos prefiera "hipotecar Moaña con un préstamo de siete u ocho millones de euros para construir únicamente diez viviendas de alquiler social y un auditorio raquítico". Añade que el gobierno de Santos quiere endeudar a los vecinos para hacer 10 viviendas cuyo coste por metro cuadrado va a salir más caro que "en Manhattan". Lo califica de disparate monumental que sólo responde a un capricho político de Leticia Santos. Al mismo tiempo critica los criterios del gobierno local para tramitar la operación financiera, ya que en vez de preocuparse por conseguir mejores condiciones económicas para el Concello, la prioridad es que tenga oficina en Moaña: "Es un nivel de frivolidad política preocupante".