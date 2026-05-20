La alcaldesa de Moaña ante la sede de la Xunta de Vigo: «Quieren sacrificar las urgencias de Moaña para rascar votos en Cangas»

Decenas de manifestantes volvieron a reclamar este miércoles el regreso del servicio de urgencias a Moaña, centralizado desde marzo de 2020 en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas. La protesta, que alcanza ya las 237 semanas de movilizaciones, se trasladó en esta ocasión hasta la sede de la Xunta de Galicia en Vigo, adonde los participantes acudieron por la mañana en transporte marítimo de ría.

Al mediodía, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), tomó la palabra, como es habitual en estas concentraciones, para lamentar que «ya llevamos tres conselleiros de Sanidade que pasaron por el cargo y seguimos con el mismo problema». La regidora señaló que muchos vecinos de Moaña deben desplazarse primero a Cangas para ser atendidos en urgencias y, en algunos casos, ser trasladados después al hospital en Vigo, lo que, según denunció, supone «un rodeo y un retraso».

Santos sostuvo que la unificación de las urgencias es «una decisión consciente de la Xunta» y acusó al Gobierno gallego de «sacrificar» la atención médica en Moaña «por rascar un puñado de votos en Cangas».

Representantes del gobierno local, acudiendo a Vigo en transporte de ría. / FdV

La alcaldesa defendió que cada localidad cuente con su propio servicio de urgencias «porque es lo mejor para todos, para que nos atiendan debidamente, en tiempos razonables y sin un servicio colapsado y saturado». También insistió en que Moaña vive «una situación anómala en todo el país» y se preguntó: «¿Qué hicieron los vecinos de Moaña para sufrir este maltrato? Pusimos un terreno a disposición de la Xunta para el nuevo centro de salud y recibimos como pago quedar con las urgencias secuestradas en Cangas».

Durante su intervención, Santos recordó las promesas de adaptar la Casa do Mar y preguntó cuál es ahora «la excusa» para no abrir con urgencias el nuevo centro de salud, una infraestructura que, según indicó, «lleva un año de retraso».

El cántico de «Urxencias xa!» fue el más repetido entre los manifestantes que acudieron en barco a Vigo, algunos de los cuales hicieron sonar sirenas durante la protesta. La regidora insistió en que el municipio «no va a renunciar» a esta demanda y confió en que desde la sede de la Xunta en Vigo «trasladen el mensaje a Compostela».

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Santos volvió a advertir de que el Concello estudiará la vía judicial si el nuevo centro de salud abre sin servicio de urgencias. Además, emplazó a los asistentes a participar en una nueva concentración este domingo ante la Casa do Mar.