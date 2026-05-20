El proyecto de campamento de Cova das Minas amplía la oferta turística en O Hío

Un grupo empresarial local presentó un proyecto que aumenta la oferta de turismo en la parroquia de O Hío, bajo el nombre de campamento de Cova das Minas. En estos momentos está a exposición pública por parte de la Xunta de Galicia el estudio de impacto ambiental.

Delimitado en rosa, el ámbito del campamento turístico. | GONZALO NÚÑEZ

En este tipo de proyectos, el Concello no tiene competencias para otorgar licencias. Hay que señalar que se ubica en Suelo Rústico y que la Xunta de Galicia es la que puede conceder o no el permiso correspondiente para su implantación, siempre que se trata de una infraestructura desmontable. De hecho, el proyecto se ubica en varias parcelas catastrales, clasificadas como parcelas rústicas dedicadas a cultivo y/o forestal, y se ubica entre O Igrexario y Pinténs, con la playa de Arneles no muy lejos y cerca del campamento de caravanas. En esta fase, al Concello de Cangas y a los vecinos les queda la misma posibilidad: presentar alegaciones en el caso de no estar de acuerdo con lo que se proyecta.

La propia empresa habla de que su objetivo es ampliar la oferta turística de Cangas. El proyecto consiste en la instalación de distintas unidades habitacionales, entre las que se pueden distinguir dos tipologías, las instalaciones estables, que son un total de 14 unidades, y 6 carpas móviles, ambas tipologías con cuarto de baño incorporando. Todas las construcciones son de una planta y tienen cubiertas vegetales.

Las carpas móviles se colocan de forma dispersa respetando la distancia entre ellas, escalonándose de arriba a abajo, ajustándose a la topografía original. Las instalaciones estables se subdividen en unidades de 2+2 plazas, en parcelas de 200 metros cuadrados y en unidades de 4+2 plazas, en aceras de 250 metros cuadrados. Según señala el propio proyecto, estas unidades habitacionales serán construcciones livianas acristaladas para generar una menor sensación de impacto volumétrico de elevada permeabilidad interior. Dispondrán de una terraza exterior y acceso al terrenos asignado en la definición de parcelas. El acceso a la zona será peatonal, aunque también podrán llegar con vehículos, para lo que se creará un anillo de circulación con caminos de doble sentido de 6 metros de ancho y de un sentido, de 3,5 metros.

Se dispondrá de un edificio de servicios comunes en la parte baja de la parcela y de una piscina para el uso de los clientes. Además, también se crearán zonas ajardinadas de vegetación autóctona, para dar continuidad al entorno natural.

En las denominadas unidades dotacionales más elevadas respecto a la topografía de la parcela se dispondrán en sus cubiertas elementos de captación de energía, también se colocarán estos elementos en la parte de la cubierta del edificios de servicios comunes.

El acceso de vehículos se realizarán por la parte alta de la parcela, por donde discurre el camino local, donde se plantea el control de acceso y la localización del aparcamiento unificado.

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El proyecto se lleva a cabo, precisamente, en una zona tensionada turísticamente, como lo demuestran las manifestaciones y quejas que tuvieron lugar el año pasado por parte de los vecinos de la parroquia de O Hío.