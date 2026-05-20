El PP pide una sala de exposiciones en la futura Casa da Mocidade de Bueu

El Concello de Bueu llevará al próximo pleno el inicio del expediente para la compra del bajo de la antigua cámara agraria, donde está previsto crear la Casa da Mocidade. En paralelo, desde el grupo municipal del PP han presentado una moción en la que se insta al ejecutivo local a que incorpore en el futuro proyecto una sala de exposiciones.

La portavoz popular, Elena Estévez, sostiene que la actual sala Amalia Domínguez Búa supuso «unha importante achega á programación cultural local e á promoción da actividade artística». No obstante, subraya que este espacio no cuenta con las condiciones técnicas y de conservación necesarias para albergar con garantías determinadas obras artísticas. Señala carencias como el control climático, iluminación, seguridad o acondicionamiento técnico exigibles para muestras de carácter profesional.

El PP argumenta que la futura Casa da Mocidade supone una oportunidad «estratéxica» para crear un espacio «moderno, dinámico e aberto á participación da mocidade». Un lugar que no sea solo un punto de encuentro, formación u ocio, sino que sea una referencia cultural y creativa.

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La moción registrada para el próximo pleno defiende la incorporación de una sala polivalente, que «permita promover o talento local, facilitar a realización de exposicións temporais, apoiar proxectos artísticos xuveníns, fomentar a participación cultural da veciñanza e ampliar a oferta cultural da vila».