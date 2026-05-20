El PP pide a la alcaldesa que obligue a la UTE a cumplir la normativa

El PP aprovecha cómo quedó la obra del Camiño do Enxerto para criticar de nuevo al gobierno local, al mismo tiempo que a la concesionaria del agua. Asegura que la posición actual del tripartito respecto a la concesionaria del agua, la UTE Gestión Cangas, obedece al impacto que supone las chapuzas de la empresa en la imagen política del gobierno, no porque no cumpla con sus obligaciones.

Además, el PP advierte de que el ejecutivo local admite implícitamente su complicidad con la concesionaria cuando justifica que no dijeron nada hasta que ahora para mantener una buena relación con la empresa. «Es eso lo que venimos denunciando nosotros: sumisión a UTE y mirar para otro lado»

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El PP pide a la alcaldesa, Araceli Gestido, (BNG) que obligue a la UTE Gestión Cangas a cumplir la normativa.