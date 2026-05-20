Portos, Concello de Moaña y Secretaría Xeral para o Deporte acuerdan poner 200.000 euros más para desbloquear la urgente reforma de la nave de Tirán
Las administraciones aportarán más fondos a partes iguales / La obra costará 500.000 euros y está bloqueada desde la renuncia de la constructora en febrero
Portos de Galicia, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta, el Concello de Moaña y la Sociedade Deportiva Tirán de remo se reunieron este miércoles para intentar desbloquear las obras de reforma de la nave deportiva, una actuación que necesita una solución urgente. El proyecto sufrió en febrero un nuevo revés tras la renuncia al contrato por parte de Braio Multiservicio, la empresa adjudicataria de los trabajos. Las tres administraciones que financian la actuación —Portos, Concello y Secretaría Xeral para o Deporte—, junto con el club usuario de la instalación, consensuaron las características del nuevo proyecto, que tuvo que ser reformulado, así como los pasos necesarios para ejecutarlo.
La intención es dar continuidad a los trabajos después de que la anterior empresa renunciase al contrato, cuando había ejecutado alrededor del 25% de la obra prevista. Para ello se redactará una addenda al convenio de colaboración entre las tres administraciones, que deberá ser ratificada en el Consello da Xunta y en el pleno de la Corporación de Moaña.
Con esta modificación, Portos prevé sacar la obra de nuevo a licitación después del verano, con el objetivo de contratarla en el último trimestre del año. Mientras tanto, la SD Tirán deberá afrontar de nuevo la espera, ante la posibilidad de otro invierno con numerosas goteras que afectan al día a día de sus deportistas.
La adenda al convenio implica un nuevo presupuesto, con un incremento de 200.000 euros que asumirán a partes iguales las tres administraciones. De este modo, la inversión total para reformar la nave asciende ahora a 500.000 euros. Esta subida responde tanto a la actualización de precios por la inflación como a la inclusión de mejoras en el sistema contra incendios.
En la reunión participaron el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez; el secretario xeral para o Deporte, Roberto García; y el concejal de Deportes de Moaña, Rubén Viéitez, además de representantes de la SD Tirán.
En el momento de la renuncia al contrato, la adjudicataria había ejecutado una cuarta parte de los trabajos, entre ellos la eliminación de barreras arquitectónicas en la planta baja y la construcción de las paredes de un baño adaptado que no llegó a finalizarse. La instalación de las vigas metálicas de la estructura anexa destinada a los remolques llegó incluso a provocar más filtraciones de agua que las existentes hasta entonces. Siguen pendientes actuaciones de especial importancia, como la reparación de elementos estructurales de la cubierta, el arreglo y pintado exterior de la fachada y la instalación de un nuevo sistema de evacuación de aguas pluviales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
- Denuncia al exnovio de su hija por la okupación de su casa y su bajo comercial para abrir un negocio en Moaña
- Inquilinos de Morrazo denuncian más casos de presuntas estafas con dueños que se niegan a devolver la fianza
- Ingresan en prisión los tres detenidos por el secuestro del vigués que apareció con una paliza junto a la Autovía do Morrazo en Moaña
- Una inmobiliaria con futuro en Moaña
- Un nuevo proyecto en Pinténs amplía la oferta turística de Cangas con un campamento denominado Cova das Minas
- Un vecino de O Hío entre los integrantes de la Flotilla de ayuda humanitaria a Gaza interceptada por Israel
- La Policia de Cangas identifica a dos jóvenes que agredieron a otro en la zona de la movida con gestos y cánticos nazis