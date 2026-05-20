O Hío se moviliza hoy por la sanidad en el Parlamento de Galicia y Moaña ante la Xunta en Vigo

La sanidad de la comarca protagoniza hoy miércoles sendas protestas, una de ellas por parte de los vecinos de O Hío, de Cangas, que acuden al pleno del Parlamento de Galicia en donde se debate una pregunta del BNG, a través del diputado Paulo Ríos, respecto a si la Xunta va a rectificar y cumplir los compromisos adoptados con el Concello y los vecinos de O Hío en relación a la construcción del nuevo centro de salud de O Hío. En la pregunta, sin embargo, no alude a Aldán, cuando el centro de salud proyectado en su momento era el de Aldán-O Hío.

Por otra parte, los vecinos de Moaña se movilizan esta mañana en Vigo para reclamar las urgencias con una concentración, a las 11:30 horas, ante el edificio de la Xunta. Acudirán en el barco de las 11:00 para acudir a la concentración a su llegada al puerto vigués.