O Hío se moviliza hoy por la sanidad en el Parlamento de Galicia y Moaña ante la Xunta en Vigo
Acuden al debate a raíz de una pregunta del BNG sobre el nuevo centro de salud
Los moañeses reclamarán de nuevo las urgencias ante el edificio de la Xunta
La sanidad de la comarca protagoniza hoy miércoles sendas protestas, una de ellas por parte de los vecinos de O Hío, de Cangas, que acuden al pleno del Parlamento de Galicia en donde se debate una pregunta del BNG, a través del diputado Paulo Ríos, respecto a si la Xunta va a rectificar y cumplir los compromisos adoptados con el Concello y los vecinos de O Hío en relación a la construcción del nuevo centro de salud de O Hío. En la pregunta, sin embargo, no alude a Aldán, cuando el centro de salud proyectado en su momento era el de Aldán-O Hío.
Por otra parte, los vecinos de Moaña se movilizan esta mañana en Vigo para reclamar las urgencias con una concentración, a las 11:30 horas, ante el edificio de la Xunta. Acudirán en el barco de las 11:00 para acudir a la concentración a su llegada al puerto vigués.
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