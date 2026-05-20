Un nuevo proyecto en Pinténs amplía la oferta turística de Cangas con un campamento denominado Cova das Minas

Un grupo empresarial local presentó un proyecto que aumenta la oferta de turismo en la parroquia de O Hío, bajo en nombre de campamento de Cova das Minas. En estos momentos está a exposición pública por parte de la Xunta de Galicia el estudio de impacto ambiental. En este tipo de proyectos, el Concello no tiene competencias para otorgar licencias. Hay que señalar que se ubica en Suelo Rústico y que la Xunta de Galicia es la que puede conceder o no el permiso correspondiente para su implantación, siempre que se trata de una infraestructura desmontable. De hecho, el proyecto se ubica en varias parcelas catastrales, clasificadas como parcelas rústicas dedicada a cultivo y/o forestal, y se ubica entre O Igrexario y Pinténs, con la playa de Arneles no muy lejos y cerca del campamento de caravanas. En esta fase, al Concello de Cangas y a los vecinos les queda la misma posibilidad: presentar alegaciones en el caso de no estar de acuerdo con lo que se proyecta.

La propia empresa habla de que su objetivo es ampliar la oferta turística de Cangas. El proyecto consiste en la instalación de distintas unidades habitacionales, entre las que se pueden distinguir dos tipologías, las instalaciones estables, que son un total de 14 unidades, y 6 carpas móviles, ambas tipologías con cuarto de baño incorporando. Todas las construcciones son de una planta y tienen cubiertas vegetales. Las carpas móviles se colocan de forma dispersa respetando la distancia entre ellas, escalonándose de arriba a abajo, adjustándose a la topografía original. Las instalaciones estables se subdividen en unidades de 2+2 plazas, en parcelas de 200 metros cuadrados y en unidades de 4+2 plazas, en parcelas de 250 metros cuadrados. Según señala el propio proyecto, estas unidades habitacionales serán construcciones livianas acristaladas para generar una menor sensación de impacto volumétrico de elevada permeabilidad interior. Dispondrán de una terraza exterior y acceso a los terrenos asignado en la definición de parcelas. El acceso a la zona será peatonal, aunque también podrán llegar con vehículos, para lo que se creará un anillo de circulación con caminos de doble sentido de 6 metros de ancho y de un sentido, de 3,5 metros.

Se dispondrá de un edificio de servicios comunes en la parte baja de la parcela y de una piscina para el uso de los clientes. Además, también se crearán zonas ajardinadas de vegetación autóctona, para dar continuidad al entorno natural. En las denominadas unidades dotacionales más elevadas respecto a la topografía de la parcela se dispondrán en sus cucubiertas elementos de captación de energía, también se colocarán estos elementos en la parte de la cubierta del edificio de servicios comunes.

El acceso de vehículos se realizarán por la parte alta de la parcela, por donde discurre el camino local, donde se plantea el control de acceso y la localización del aparcamiento unificado.

El proyecto se lleva a cabo, precisamente, en una zona tensionada turísticamente, como lo demuestran las manifestaciones y quejas que tuvieron lugar el año pasado por parte de los vecinos de la parroquia de O Hío.

En rosa, la delimitación del futuro campamento turístico de O Hío. / Fdv

Entre las actuaciones previas previstas figura la labor de limpieza de la parcela catastral. Se prevé la retirada de plantones o árboles alóctonos que puedan quedar en la parcela, en su mayoría eucalíptos. También retirará la maleza, hojarasca y cualquier residuo que impida la ejecución de las obras en el ámbito de intervención. Se mantendrán los árboles de especies de interés de la misma zona (castaños, laureles, robles). Se realizarán movimientos de tierras para la construcción del edificio de servicios comunes y de la piscina (excavación, explanación).

El resto de las intervenciones se realizarán, respetando, en la medida de lo posible, la orografía de la parcela.

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Según el proyecto, se generará un anillo de circulación para el acceso de las unidades habitacionales conforme a la normativa de campamentos turísticos. Todos los viales mantendrán un ancho de 6 metros, permitiendo la circulación de los vehículos de los usuarios en ambos sentidos; sin embargo se pretende que el acceso se haga peatonalmente. Se dispondrá de una z ona de aparcamiento en la parte alta de l parcela desde donde se plantea el control de acceso, en la parte baja habrá otro acceso y salida peatonal y de entrada de suministros. No se contempla como acceso de vehículos, en caso necesario se podrá utilizar para emergencias y bomberos. El pavimento será de grava pequeña o similar.