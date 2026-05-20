Una llamada a hacerse ver contra los atropellos

Cerdedo-Cotobade, Mos, Rodeiro, Vilanova de Arousa, Tomiño y Cangas. Son los seis municipios en los que, en lo que va de año, se han producido atropellos en los que se ha registrado una víctima mortal. Seis sucesos con un denominador común: esas víctimas eran personas mayores, con edades comprendidas entre los 77 y los 94 años. Toda una llamada de atención que el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, quiso lanzar este miércoles en el Centro Social do Mar de Bueu, donde participó en la apertura de una campaña de prevención de atropellos entre mayores.

La jornada contó una gran participación, con más de 70 asistentes inscritos y que antes de comenzar recibieron un chaleco reflectante. Una prenda que con un doble significado, como decía en su intervención Abel Losada. La más evidente es la identificativa, la de hacerse ver en la carretera. Pero también hay un componente simbólico. «É unha maneira de recoñecer a nosa vulnerabilidade», decía el subdelegado del Gobierno.

Las circunstancias de cada uno de los seis atropellos mortales registrados en apenas cuatro meses en la provincia –entre el 2 febrero y 3 de mayo– responden a diferentes casuísticas, aunque las víctimas siempre fueron mayores. En un caso era un hombre de 80 años, vestido con ropa oscura y sin chaleco reflectos a las 8.20 horas, en condiciones de poca luz. Una mujer de 86 años, a mediodía de una jornada despejada y de buena visibilidad y que cruzaba por un paso de peatones. Otra mujer de 89 años, a media tarde y con buenas condiciones de luz, irrumpió en la carretera y fue atropellada.

La jornada de prevención de atropellos entre personas mayores contó con más de 70 asistentes en el Centro Social do Mar de Bueu. / Gonzalo Núñez

La cuarta víctima era también una mujer de 89 años que cruzaba la calzada por un lugar indebido pese a que a menos de 30 metros había un paso de cebra. La desgracia se cebó con un hombre de 77 años, que paseaba correctamente por la acera, pero que falleció alcanzado por un automóvil que se salió de la calzada.

La última víctima mortal fue en las carreteras de O Morrazo: una mujer de 94 años que resultó atropellada en un paso de peatones y que falleció el día siguiente.

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, este miércoles en Bueu. / Gonzalo Núñez

La idea de la vulnerabilidad estuvo muy presente en la charla con representantes de la Dirección General de Tráfico y del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil a través de varias ideas. Por ejemplo, a veces por evitar caminar unos metros se cruza por lugares indebidos cuando a muy poca distancia hay un paso de peatones. Una imprudencia que más que acortar el trayecto puede acortar nuestra vida de manera abrupta. Y por supuesto conviene no olvidar que el paso de cebra no es una garantía absoluta, como se refleja en las casuísticas explicadas este miércoles por el subdelegado del Gobierno.

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Hay una idea básica en la que se incidió: «Tener la prioridad en el paso de peatones no garantiza nuestra seguridad. El peatón siempre tiene las de perder, así que hay que asegurar bien los pasos». Un consejo que nunca se debe olvidar. Un gran instructor de autoescuela que formó a varias generaciones de conductores/as de O Morrazo solía explicar este principio a sus alumnos con un punto de humor, pero de manera muy clara: «Uno tiene preferencia cuando la tiene... y cuando se la dan». Otra máxima que conviene no olvidar.