Historia de dos edificios: de la polémica a la construcción

La construcción es un sector que no se recuperó en Cangas. La crisis del 2008 le hizo tanto daño que no es capaz de tomar aliento. Los promotores del edificio de Vilariño, en la calle David Cal, y de Rodeira sortearon como pudieron el férreo ajuste bancario y mostraron su confianza en la construcción, a pesar de la oposición vecinal que marcó sus inicios. En el caso del edificio de Vilariño, los promotores llegaron incluso hasta los tribunales de justicia. En la primera época de gobierno del fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos (2015-2019), la empresa promotora llegó, incluso, a denunciar a toda la junta de gobierno por prevaricación ante los tribunales, al concederle la licencia municipal.

Construcción del edificio turístico en Rodeira. | GONZALO NÚÑEZ

No fue hasta que llegó este gobierno local cuando se le otorgó licencia municipal para construir. Pero no lo tuvo fácil. Los vecinos consiguieron paralizar las obras en una ocasión y el Concello desprecintó lo que había precintado la Policía Local con una serie de condiciones: ajustar la altura y los accesos a los áticos para adecuarse a la licencia concedida. Esto fue en el año 2023. El edificio está prácticamente terminado. Desde afuera da esa impresión, sin embargo, en el Concello de Cangas no consta desde 2024 ningún trámite administrativo más. Sí que se sabe que los problemas pueden volver, porque el edificio carece de plazas de garaje, que unos entienden que son obligatorias, según la ley y otros no tanto, debido a la distancia con la carretera. Una vez finalizada un edificio, el trámite que falta es la licencia de primera ocupación. De momento, no consta en el Concello que fuera solicitada. Pero, de nuevo destaca la rapidez en los trámites iniciales y la lentitud en la ejecución y trámites finales.

La construcción del edificio turístico en Rodeira no supuso la dimisión del concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, como querían algunos vecinos colindantes, que denunciar irregularidades en la construcción e, incluso, recordaron una orden de derribo de la Axencia de Protección a Legalidade Urbanística (APLU). Fue la primera valla que tuvo que saltar el concejal de Urbanismo, que apenas llevaba un año en el cargo. Los promotores guardaron silencio mientras era el mencionado edil el que ofrecía explicaciones, tanto a los vecinos que protestaban como a la opinión pública. Fue una obra que, a pesar de las protestas y el mal tiempo de aquella época, comenzó rauda y mantuvo una buena marcha hasta que, de repente, parece que ese vigor constructivo decreció.

La parsimonia también marca la línea constructiva del edifico de la única vivienda colectiva de Cangas desde 2008 (después llegaría el de Vilariño): el que se levanta poco a poco en la calle Concepción Arenal. En Marzo de 2023 comenzaron las obras, después de que llevara mucho tiempo el cartel en la finca anunciando la promoción. Se comenzó, según la propia promotora, con un 70% de pisos ya vendido, la mayoría a personas foráneas, y se esperaba que la demanda local completara la oferta. Pero ese paso no fue tan rápido como se pensaba. De ahí que las obras transcurrieran de forma lenta, sin demasiado apuro. La demanda no debió de ser la esperada porque la promotora, que anunciaba en una finca que hace esquina entre el vial de acceso a la autovía y la avenida Castroviejo, ya no lo hace y tampoco espera por la licencia municipal que había solicitado. De hecho, en marzo del año 2023 confiaba en obtenerla en ese verano.

Noticias relacionadas

El caso es que hay mucha demanda de pisos en Cangas, pero los precios deben superar, con mucho, las ganas de asentarse en el municipio.