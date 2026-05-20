El Conservatorio y la Escola de Música de Cangas participan en un concierto de intercambio con el CMUS Manuel Quiroga de Pontevedra
La primera de las actuaciones se celebra este viernes en el auditorio municipal cangués y el 29 de mayo será en la ciudad del Lérez
La recta final del curso está llena de audiciones y actividades
El Conservatorio Profesional de Música de Cangas y la Escola Municipal de Música Mestre Inocentes Camaño invitan al III Concierto de Intercambio entre las orquestas de este centro y del CMUS Profesional de Pontevedra Manuel Quiroga, el primero de los cuales se celebra este viernes, día 22, en el Auditorio Municipal cangués José Manuel Pazos Varela, a las 19:00 horas. El siguiente concierto de este III Encontro de Orquestras está programado para el 29 de mayo en el auditorio del CMUS Manuel Quiroga.
En esta recta final del curso musical en Cangas, habrá también otras actividades como una audición multidepartamental el día 27 de mayo a las 17:30 horas; la final del concurso "Unha lingua para cantar 2026" el mismo día 27 a las 20:00 horas; una audición del alumnado de violín y viola el 1 de junio a las 18:30 horas y, finalmente, una audición del alumnado de piano el 2 de junio a las 17:30 horas.
Desde la dirección del conservatorio recuerdan que este jueves remata el plazo de inscripción para alumnado de nuevo ingreso y que a partir del día 25 de mayo y hasta el 12 de junio se abre el plazo de inscripción para nuevos alumnos y alumnas en la Escola de Música, en horario de 16:00 a 21:00 horas en la secretaría del centro. La dirección recuerda también que está a dsposición el teléfono 986 304158 para más información.
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