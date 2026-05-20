El Concello de Cangas desratiza el casco vello en medio de la crisis del hantavirus

La desratización en Cangas es competencia de la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, que decidió durante la mañana de este miércoles pasar a raticida a las ratas que pueblan el casco vello de una manera indómita, que se atreven a salir de las cloacas y enfrentarse, en ocasiones, a los peatones que deambulan por las calles. Son ratas ya curtidas en la guerra química y la de hoy es la segunda descarga que sufren en el año. El hantavirus que llegó en un barco a Canarias y del que la población española apenas conocía nada provocó cierta psicosis en la población y también animó a los concellos, entre ellos el de Cangas, a adelantar las campañas de desratización.

Los encargados de realizar la matanza llegaron al casco vello de Cangas y se desplegaron por Plaza das Pontes, Castelao, Eugenio Sequeiros, plaza de abastos, Praza da Constitución, Eduardo Vincenti, Praza do Arco, rúa do Arco, rúa Palma, Montero Ríos, calle Sol, Benigno Soage, calle O Hío, carretera de Bueu, Vilariño, entre otras. Acudían armados de portacebos que contenían la sustancia que tienen como materias activas brodifalow y cipernetrina; 12 kilos de la primera y 700 gramos de la segunda.

Como consecuencia de este trabajo que se realizó principalmente durante la mañana, la concesionaria del agua no realizará los baldeos que acostumbra en la zona, con el fin de no deshacer el trabajo de desratización que se llevó a cabo. Un baldeo eliminaría el veneno con el que se pretende alimentar de manera mortal a las ratas del casco vello y que comenzaban a salir a la calle en horario diurno, como aseguran varios vecinos.

Excremento de perro en la avenida de Ourense. / Gonzalo Núñez

Por otra parte, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), mostró su malestar ante la incívica costumbre de propietarios de perros que siguen sin recoger los excrementos que dejan en las aceras y paseos.

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Las denuncias llegan al Concello de vecinos de la avenida de Ourense. A pesar de advertencias anteriores por parte del gobierno local, se siguen produciendo este tipo de comportamientos que provocan el enfado de los vecinos. Se trata de una situación que se repite de forma grosera y sobre la que la alcaldesa, además de llamar la atención, anuncia que la Policía Local de Cangas estará pendiente de este tipo de acciones incívicas. Son muchos los propietarios de perros que no llevan a correspondiente bolsa para recoger los excrementos que dejan su mascota en medio de las aceras y cerca de los portales.