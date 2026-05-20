Chapela denuncia que el de proyecto de urbanización para el centro de Beluso elimina el aparcamiento

La presentación del proyecto de urbanización para la unidad de actuación del centro de Beluso ha suscitado las críticas del concejal no adscrito, Daniel Chapela, que denuncia que la intervención supondrá la «eliminación» del actual aparcamiento frente a la Casa do Pobo. No se trata de un tema baladí para el concejal porque este fue uno de los asuntos que provocó su ruptura con el PP, después de votar en contra durante un trámite plenario [en julio de 2024] y romper la disciplina de voto.

Chapela sostiene que aunque la unidad de actuación del POL-12 «se pretende vender como beneficiosa para Beluso, pero danará seriamente o comercio da zona, ao eliminar o aparcadoiro». Argumenta que la propuesta perjudicará a los vecinos de la parroquia que residen en las zonas más alejadas del centro de Beluso, que necesitan el coche para realizar sus compras. El concejal augura que los problemas más graves se registrarán durante los meses de verano. «Na actualidade xa é moi complicado trasladarse ao centro da parroquia, o cal se verá agravado con este cambio».

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Daniel Chapela insta al gobierno local «a recapacitar» porque en su opinión esta obra «pode darlle un duro golpe aos negocios da zona». Y es él mismo el que recuerda que en julio de 2024 fue el único miembro de la corporación que votó en contra de la propuesta. «Rompendo a disciplina de voto do PP, que decidirá absterse, e que terminou coa miña saída do partido por diferenzas en asuntos como este con Elena Estévez», especifica. n