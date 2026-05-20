Cangas y Moaña se preparan para una nueva marcha de la Asociación Española contra el Cáncer

Los municipios de Moaña y Cangas acogerán el próximo 31 de mayo una nueva edición de la marcha solidaria ‘Moaña e Cangas en marcha contra o cancro’, una iniciativa impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer que alcanza ya su undécima edición.

La marcha dará comienzo a las 10:00 horas con salida desde la praia de O Con, en Moaña, y contará con un recorrido de aproximadamente 6,5 kilómetros, accesible para personas de todas las edades y condiciones físicas.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar hábitos de vida saludables, así como sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y la investigación en la lucha contra el cáncer. Además, la marcha se consolida año tras año como un evento solidario de referencia en la comarca, promoviendo la implicación ciudadana en la causa.

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La inscripción tiene un coste de 6 euros, que incluye una camiseta conmemorativa y un pequeño obsequio. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del teléfono 683 669 914, en la sede local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cangas (los martes y jueves, de 11:00 a 13:00 horas) o el mismo día del evento en la zona de salida.