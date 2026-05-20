Cangas acoge la presentación del libro "Señoras en bicicleta", una crónica de la aparición del velocípedo y su relación con la emancipación de la mujer

Las autoras Ana Bulnes, Raquel C. Pico y María Ramos presentan este jueves día 21 en la librería Wells de Cangas su libro "Señoras en bicicleta", editado por la canguesa Sushi Books en gallego, una crónica de la aparición de este velocípedo y su relación con la emancipación de la mujer. En el libro, editado en este 2026 por la editora canguesa Sushi Books en gallego, se habla de cómo este invento impactó en el movimiento sufragista, provocó debates sociales, cambió la forma de vestir o permitió disfrutar de una nueva libertad a muchas mujeres. Se trata de un recorrido por la historia de la tecnología y de la vida cotidiana, con datos atrayentes para todo tipo de lectores, que también habla de Galicia hace un relato de historias de mujeres que fueron las primeras en ir en bici en su pueblo, como la directora de orquesta Ethel Smyth, a la que se refiere Ana Bulnes para presentar este libro escrito con sus amigas: "...noté que cuando investigaba a señoras inglesas o estadounidenses de finales del siglo XIX o de principios del XX, muchas veces había una frase tipo "fue la primera mujer en ir en bici por su pueblo".

Ana Bulnes (Gondomar, 1984), raquel C. Pico (Santiago, 1984) y María Ramos Domínguez (Vigo, 1984) son periodistas interesadas en dar a conocer detalles poco conocidos en la historia de las mujeres. Escriben de libros, ocio y sociedad y juntas elaboraron anteriormente las anotaciones de la edición en gallego y en castellano de "Emma" de Jane Austen que publicó también Sushi Book

En el libro, tal y como señala la coautora Ana Bulnes, se descubrirá todo lo que conllevaba hacer ciclismo de competición si eras mujer, que no frenó ni a Cenzi Flendrovsky (Viena, 1872) ni a otras señoras como Louise Armaindo o Ela von Blumen. Se recorre la época dorada de las bicicletas en 1890, cuando en Viena se pasó de tres clubes ciclistas en 1883 a 271 en 1899, una ciudad que contó en 1894 con su primer club ciclista femenino. La publicación describe lo que hizo la bicicleta por el feminismo -las bicis eran un accesorio muy de señora sufragista- cómo se empezó a hacer cicloturismo o lo que hizo la bici por la moda, cómo se incorporaron los bombachos en mujeres, hasta viajar a la actualidad con entrevistas a señoras en bicicletas actuales.

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La presentación está prevista a las 19:30 horas.