Abastecimiento
Cambios de presión e hidráulicos provocaron la turbidez de agua en Bueu
La concesionaria explica que la recuperación de la normalidad tras uno de estos episodios «no es instántanea» y requiere «purgas continuadas» en la red afectada
La concesionaria del ciclo del agua en el Concello de Bueu, FCC Aqualia, ha contestado ya al requerimiento municipal para aportar más explicaciones sobre las causas del episodio de turbidez en el abastecimiento entre el miércoles y el jueves de la semana pasada. La empresa apunta que el problema se debió a una movilización puntual de los sedimentos en el depósito de Castrillón, una circunstancia provocada por las «variaciones hidráulicas y de presión existentes en la red de distribución, una circunstancia que derivo en un incremento temporal de la turbidez del agua en determinados puntos concretos de la red».
La concesionaria asegura que se trata de una «situación puntual» asociada a las operaciones de mantenimiento y conservación de las infraestructuras, actuaciones que según FCC Aqualia tienen como finalidad precisamente «garantizar el correcto funcionamiento y calidad del servicio».
En cuanto a la duración del episodio, explica que la recuperación de la normalidad «no es instántanea», sino que se necesitan «purgas continuadas» en la red hasta la completa renovación del agua. E insiste que en la tarde de ese mismo día «no constaba ninguna incidencia adicional ni nuevas comunicaciones vecinales».
El informe también se refiere a las supuestas explicaciones de algún operario que achacaba la responsabilidad al Concello. «Las labores de limpieza y mantenimiento del depósito son competencia exclusiva de la concesionaria, una circunstancia conocida sobradamente por todas las partes implicadas», reconoce la empresa, que achaca esas presuntas manifestaciones «a una confusión en la transmisión de la información».
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