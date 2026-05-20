Caamaño urge al Concello de Cangas a entregar los terrenos de A Rúa para invertir 15 millones en la construcción del CIS sanitario

La situación sanitaria de Cangas volvió a tratarse en la mañana de este miércoles en el pleno del Parlamento a través de la iniciativa del diputado del BNG, Paulo Ríos, reclamando la construcción del centro de salud de O Hío, con los vecinos de la parroquia concentrados en el exterior del hemiciclo y otros siguiendo el debate dentro, apoyados también por los miembros del gobierno local que lidera el BNG con PSOE y EU.

La respuesta del conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, no ofreció muchas sorpresas, defendió la hoja de ruta marcada en el Plan de Infraestructuras Sanitarias presentado en 2018 que contemplaba la construcción de u nuevo centro de salud en Moaña y un Centro Integral de Saúde (CIS) en Cangas y volvió a insistir en la necesidad de que el Concello cangués ponga a disposición los terrenos para que la Consellería pueda invertir los 15 millones de euros previstos en su construcción, por los que espera desde hace ocho años.

El diputado del BNG Paulo Ríos en su defensa a favor de los vecinos de O Hío en la cámara. / Xoán Álvarez

El diputado nacionalista y vecino de Moaña, Paulo Ríos, dirigió las primeras palabras de su intervención en el debate en el Parlamento a los vecinos de O Hío que habían acudido a la Cámara y que le trasladaron que pidiera al conselleiro que hablara con ellos, que llevaban una década luchando para la construcción del comprometido centro de salud en O Hío y pidió a Caamaño que “sexa quen de mirarle ós ollos á xente”. Recordó que los vecinos han cumplido sus deberes, con sacrificio, lucha, poniendo a disposición un local para el antiguo consultorio médico que la Consellería cerró y que el Concello también había cumplido poniendo a disposición los terrenos de O Viso para la construcción del nuevo centro de salud en la parroquia. Insistió en que los vecinos quieren saber cuándo se va a construir este nuevo centro y adelantándose a la respuesta del conselleiro, señaló que la solución no pasa por el CIS de O Morrazo, que pone la Atencion Primaria que los vecinos quieren próxima, más lejos y no ofrecerá mejoras ya que se sustenta en un plan de necesidades obsoleto, hasta el punto que lo definió como un proyecto de “ciencia ficción” y no va a cumplir con las necesidades.

El conselleiro de Sanidade en su intervención este miércoles en el Parlamento. / Xoán Álvarez

El conselleiro de Sanidade trasladó un saludo respetuoso a los vecinos, pero culpó al BNG de postura interesada. Defendió el plan de infraestructuras sanitarias que se elaboró con criterios técnicos y asistenciales y que tiene por objetivo adaptar la atención médica al siglo XXI. Rechazó el modelo propuesto por el gobierno local al responder a una planificación de infraestructuras de más de 40 años cuando las necesidades y las comunicaciones eran distintas.Además, informó de que la Xunta está tramitando la reversión de la parcela de O Viso al Concello para que los vecinos puedan disfrutar de ella.

Añadió que el futuro CIS de Cangas supondrá superar el antiguo modelo de fragmentación y deslocalización para convertirse en un centro de referencia dotado con una cartera de servicios más amplia: PAC, áreas específicas de telemedicina e imagen médica avanzada, áreas de rehabilitación y odontología, áreas específicas de atención a la mujer y a la salud mental, además de nuevos servicios de radiología digital y de laboratorio. Insistió en que este mismo modelo de CIS se implantó ya en Lugo, Vigo y Lalín y que el objetivo de la Xunta es dotar a O Morrazo con este centro. Recordó que la planificación del nuevo centro de salud de Moaña y del CIS en cangas se realizó al mismo tiempo y en Moaña pronto abrirá la Xunta el nuevo centro, mientras que siguen esperando por los terrenos de Cangas, por lo que pidió que la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG) se pusiera a trabajar.

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Vecinos de O Hío siguiendo el debate dentro del Parlamento. / Xoán Álvarez

En la réplica, el diputado nacionalista recordó al conselleiro que la entrega de los terrenos está pendiente de un informe sectorial de la AXI al aparcamiento de A Rúa que pidió la Xunta recientemente para pasar al Concello y mejorar el ámbito de la modificación puntual en donde se proyecta el CIS al tiempo que pidió que no se utilice a la Xunta y a la sanidad como “ariete” para conseguir la Alcaldía de Cangas. Caamaño quiso concluir el debate acusando al BNG de anteponer siempre el interés político a las personas.