Abastecimiento
Bueu exige a Aqualia un informe por el episodio de turbidez en el agua y le acusa de generar «alarma» entre la población
La Alcaldía considera insuficientes los datos aportados hasta la fecha
Existe malestar porque presuntamente algunos operarios de la concesionaria responsabilizaron al Concello
El gobierno local de Bueu ha requerido a la empresa concesionaria FCC Aqualia un informe detallado con las causas del episodio de turbidez en el agua de la red municipal de abastecimiento, una incidencia registrada el jueves y que generó «innumerables» llamadas telefónicas a las dependencias municipales. El escrito remitido ese mismo día por el servicio se considera insuficiente por parte de la Alcaldía, que reprocha a la compañía que «non actuou con celeridade e a responsabilidade adecuadas, xerando unha alarma na cidadanía e un estado de gran confusión».
Las explicaciones aportadas hasta la fecha por la concesionaria señalan que la incidencia «estivo relacionada coas tarefas de limpeza e mantemento efectuadas no depósito de Castrillón, circunstancia que ocasionou de maneira puntual unha modificación nos parámetros de turbidez da auga distribuída».
El requerimiento municipal sostiene que a última hora del miércoles 13 de mayo ya se detectaron los primeros problemas, tal como queda constata una queja registrada a través de la aplicación Meu Concello. Durante la mañana del jueves 14 esos avisos se multiplican, con llamadas por parte de vecinos y negocios, como panaderías y cafeterías, que muestran su preocupación «polo que pode ser un problema de salubridade pública que afecte a súa seguridade».
Desde el Concello aseguran que durante esa mañana acudieron vecinos a las dependencias municipales que «se queixaron pola falta de información na propia oficina de FCC Aqualia e a imposibilidade de contactar telefonicamente». El requerimiento enviado a la empresa concesionaria asegura que el consistorio tiene constancia de que «por parte dalgún operario da empresa se estivo informando á cidadanía de que era culpa do Concello posto que a limpeza dos depósitos nos correspondería».
Por esa razón desde el gobierno local entienden que la empresa «non actuou coa celeridade e a responsabilidade adecuadas», lo que en opinión municipal generó «alarma» y «gran confusión» entre la población.
El requerimiento insta a FCC Aqualia a elaborar un nuevo informe en el que se detallen las medidas que se adoptaron desde el primer instante «para evitar o que realmente sucedeu», cuáles fueron las razones por las que esos trabajos rutinarios de mantenimiento provocasen este episodio de turbidez y que se aporten los resultados de las analíticas realizadas.
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