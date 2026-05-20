Bueu exige a Aqualia un informe por el episodio de turbidez en el agua y le acusa de generar «alarma» entre la población

El gobierno local de Bueu ha requerido a la empresa concesionaria FCC Aqualia un informe detallado con las causas del episodio de turbidez en el agua de la red municipal de abastecimiento, una incidencia registrada el jueves y que generó «innumerables» llamadas telefónicas a las dependencias municipales. El escrito remitido ese mismo día por el servicio se considera insuficiente por parte de la Alcaldía, que reprocha a la compañía que «non actuou con celeridade e a responsabilidade adecuadas, xerando unha alarma na cidadanía e un estado de gran confusión».

Las explicaciones aportadas hasta la fecha por la concesionaria señalan que la incidencia «estivo relacionada coas tarefas de limpeza e mantemento efectuadas no depósito de Castrillón, circunstancia que ocasionou de maneira puntual unha modificación nos parámetros de turbidez da auga distribuída».

El requerimiento municipal sostiene que a última hora del miércoles 13 de mayo ya se detectaron los primeros problemas, tal como queda constata una queja registrada a través de la aplicación Meu Concello. Durante la mañana del jueves 14 esos avisos se multiplican, con llamadas por parte de vecinos y negocios, como panaderías y cafeterías, que muestran su preocupación «polo que pode ser un problema de salubridade pública que afecte a súa seguridade».

Una imagen aportada por vecinos, con varias garrafas llenas de agua turbia durante la mañana del jueves 14 de mayo. / Fdv

Desde el Concello aseguran que durante esa mañana acudieron vecinos a las dependencias municipales que «se queixaron pola falta de información na propia oficina de FCC Aqualia e a imposibilidade de contactar telefonicamente». El requerimiento enviado a la empresa concesionaria asegura que el consistorio tiene constancia de que «por parte dalgún operario da empresa se estivo informando á cidadanía de que era culpa do Concello posto que a limpeza dos depósitos nos correspondería».

Por esa razón desde el gobierno local entienden que la empresa «non actuou coa celeridade e a responsabilidade adecuadas», lo que en opinión municipal generó «alarma» y «gran confusión» entre la población.

El requerimiento insta a FCC Aqualia a elaborar un nuevo informe en el que se detallen las medidas que se adoptaron desde el primer instante «para evitar o que realmente sucedeu», cuáles fueron las razones por las que esos trabajos rutinarios de mantenimiento provocasen este episodio de turbidez y que se aporten los resultados de las analíticas realizadas.