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Alberte Blanco presenta en Bueu «O pazo das marismas», un dos libros finalistas do Premio Xerais 2025

O escritor Alberte Blanco presenta en Bueu &quot;O pazo das marismas&quot;.

O escritor Alberte Blanco presenta en Bueu "O pazo das marismas". / L.M.

R.M.

Bueu

A Librería Miranda organiza este mércores a presentación do libro «O pazo das marismas», de Alberte Blanco Casal. Trátase dunha das novelas finalistas do Premio Xerais 2025. Oevento será ás 19.30 horas no Centro Social do Mar e o autor estará presentado polo profesor Anxo González Guerra.

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