Los afectados por el PIA de A Rúa se organizan y manifestan su disconformidad con el plan de la Xunta de las 300 viviendas

Los propietarios de terrenos afectados por el Plan de Interés Autonómico (PIA) de A Rúa, a lado del río Saiñas, donde la Xunta de Galicia pretende construir 300 viviendas de protección oficial se organizan. Ya tuvieron varias reuniones para hablar del proyecto de la Xunta, del que, dicen, carece de todo tipo de información y se muestran contrarios a él. Aseguran que por parte de la Consellería de Infraestructura no hay un estudio mínimo hecho y que faltan datos sobre delimitación, viario, afecciones, deslindes, precio que ofrecen por las fincas, precio de la expropiación, cuánta superficie de terreno se va a construir y si el tipo de residencia va a ser unitario o para personas desfavorecidas. "No queremos guetos. Hay que tener en cuenta que se pretende construir las viviendas de protección oficial en la zona más cara de Rodeira, porque está cerca de la playa, quieran o no", comenta uno de los afectados.

Se pregunta que si tan bueno el PIA que se pretende desarrollar porque la Xunta no eligió Marin, con un gobierno local amigo y lo traen a Cangas con un ejecutivo de un perfil diferente. Sacan los colores a la Consellería de Infraestructura cuando advierten de que el ámbito es una burda copia de lo que presentó en su momento la empresa encargada de redactar el Plan Xeral, Monsa, para la zona y que no llegó a ser aprobado nunca. "¡No hicieron más planos!", exclaman. Este grupo de propietarios desconfía de que por atrás pueda haber una especulación, que se expropien terrenos por poco dinero y después la vivienda se vende por mucho. "Queremos saber qué margen hay de negociación", manifiestan.

Los propietarios más fuertes, en donde hay también sociedades, son 12 y después puede haber, según sus cálculos, alrededor de 200 con pequeñas fincas. Llaman la atención sobre el hecho de que los más afectados no son ellos, sino los propietarios que quedan fuera del ámbito con sus casas pequeñas con edificios gigantescos al lado, donde se albergarían las 300 viviendas.

No están por la labor de que el Concello de Cangas apruebe en pleno nada de este plan, porque no sabe lo que va a aprobar. "Queremos que la Xunta explique qué servicios hay ahí, si hizo un etudio sobre el abastecimiento y saneamiento del agua, del suministro eléctrico para la zona, porque no creemos que esté preparado". Consideran este grupo de propietarios que la Xunta debió de esperar 6 meses. "Los mandatos, tanto de la Xunta como del gobierno local están en su recta final. No era ahora el momento. Se debió esperar 6 meses y tener todos los informes".

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Los ánimos están calientes, sobre todo en aquellos propietarios que quedan fuera del ámbito. "Nosotros podemos vender o esperar que nos expropien, pero ellos tienen que quedar allí, cerca de lo que puede ser un gueto, con el valor de sus terrenos a la baja". No quieren que se mueva nada y recuerdan que tienen desde hace muchos años terrenos en la zona del ámbito y nunca tuvieron interés en desarrollar urbanísticamente la zona.