La Policia de Cangas identifica a dos jóvenes que agredieron a otro en la zona de la movida con gestos y cánticos nazis

Pasaban de las seis de la mañana de este último domingo cuando se advirtió alboroto en las inmediaciones de un local de ocio nocturno en la avenida de Marín de Cangas en donde está la zona de la movida nocturna. Un joven había sido agredido en el rostro y sus amigos habían llamado a la Policía Local para que interviniera. Los agentes se presentaron en la zona y pudieron comprobar con dos testigos que decían que no conocían a los agresores y que tuvieron un primer incidente con ellos una hora antes en otro local de ocio, próximo, en la calle Ferrol.

Manifestaron que estuvieron haciendo gestos y cánticos nazis. Los amigos del agredido describieron a los dos presuntos agresores: ambos eran altos, vestían de oscuro y el de más estatura tenía barba y pelo corto. Comunicaron a la patrulla que se habían marchado en dirección a la calle Ferrol. Allí, los agentes localizaron a dos jóvenes que coincidían con la descripción. En el momento en el que se dirigían a hablar con los presuntos agresores, llegan también a ese mismo lugar los amigos de la víctima que confirman que son esos chicos. Los policías pudieron ver cómo uno de los dos jóvenes, el más alto de barba y pelo corto, agachaba y tiraba al suelo un puño americano tratando de engañarles.

Los jóvenes que proferían cánticos y saludos nazis mantuvieron un enfrentamiento verbal con el grupo que los acusaba diciéndoles frases como "estos rojos vienen a quitarnos el trabajo, a estos de izquierdas no se lo vamos a permitir. Nosotros somos hijos de guardias civiles destinados en el País Vasco, nos criamos allí".

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La Policia Local informó a los dos jóvenes, ambos vecinos de Cangas como también el agredido, que van a ser propuestos para una sanción por infracción a la Ley Orgánica 4/2015 por tenencia de un arma prohibida en una zona de ocio nocturno.