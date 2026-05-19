La Misericordia evalúa el estado de las tallas de Ignacio Cerviño

La Cofradía de la Misericordia evaluará la imaginería de Ignacio Cerviño para conocer sus necesidades de conservación y restauración. La mayor parte de las piezas fueron realizadas a finales del siglo XIX por el citado escultor. Esta iniciativa permitirá elaborar un diagnóstico detallado de las distintas piezas patrimoniales vinculadas a la cofradía, identificando patologías, deterioros y necesidades específicas de conservación. Las imágenes articuladas de San Juan, las tres Marías (Magdalena, Salomé y Cleofás), la Verónica, Francisquiño da Ferramenta y el paso del nazareno con la Cruz a cuestas, con la talla articulada del Señor y las de bulto redondo del centurión Carnacedo, el Cireneo y los sayones están evaluadas durante las próximas fechas. El estudio servirá, además, para establecer criterios de actuación y definición el tipo de intervención en función del estado de cada imagen y de su relevancia patrimonial devocional. El gran paso de la Santa Cena quedará para una segunda fase.

La evaluación será realizada por profesionales especializados en conservación y restauración de bienes culturales, quienes emitirán informes técnicos individualizados sobre cada pieza. Desde la Cofradía de la Misericordia destacan la importancia de preservar un legado artístico y religioso de gran valor históricos para la villa de Cangas.

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El Cristo del Descendimiento y el Calvario se restauró el año pasado. Es una pieza cumbre de Ignacio Cerviño para la Semana Santa de Cangas. Se trata de una talla de bulto redondo, policromada por Ventura Lazarí.