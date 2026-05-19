Marzo ha sido el mes con más capturas de velutinas y una media de 35 por trampa

En el Día Mundial de las Abejas, que se celebra este miércoles 20, la mirada se vuelve hacia los los apicultores de O Morrazo que siguen luchando para mantener los colmenares y las abejas con vida combatiendo sus dos grandes males como son sus depredadoras velutinas y la enfermedad de la varroa. Juan Alonso es vecino de Tirán, en Moaña, y un apasionado de las abejas, volcado en la lucha contra la velutina. Él fue en esta temporada quien coordinó el reparto de trampas que este año sólo se realizó en Moaña, ya qeu los otros Concellos de Cangas y Bueu no se adhirieron. Se repartieron 73 nuevas trampas y se entregaron otros 60 packs con el líquido atrayente a veteranos en el trampeo que repiten un año más.

Juan Alonso asegura que le velutina ya está de nuevo presente en las colmenas, aunque con presión suave, si bien empezó a verse antes que otros años ,quizás debido a las buenas condiciones meteorológicas de marzo. En ese mes, la media de velutinas capturadas en el trampeo fue de 35 por trampa, tal y como tiene contabilizadas el apicultor; mientras que la cantidad ha ido bajando en abril con una media de 14 velutinas por trampa en la primera quincena de este mes y de 11 en la segunda, para bajar más en la primera quincena de mayo con 6 velutinas capturadas de media por trampa.

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Alonso señala que por el momento la presencia de la velutina en los colmenares no es grave, como puede ser cuando hay 4, 5 o 6 de estas avispas en cada piquera de la colmena, y ahora hay entre 1 y 2, lo que no impide la salida de las abejas. En su caso posee 10 colmenas en la zona de Senxido, en Coiro, en el límite con la parroquia de Tirán que vigila a diario. Reconoce que el oficio de apicultor cada vez va a menos ya que quienes se metieron a abrir colmenas en los últimos años no vieron resultados, por toda la problemática, y lo fueron dejando ya que las cosechas eran pírricas. "Si antes había una mortalidad de las abejas del 8-10'% ahora está en el 40-50%", señala el apicultor que destaca la importancia de que seguir cuidando las abejas que ayudan a polinizar el 80% de las plantas en flor y el 84% de las plantas de cultivo, que producen el 76% de la cesta de los alimentos." Sin esa polinización no sería posible", señala Juan Alonso.