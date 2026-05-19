Educacion Ambiental en Rodeira

Educación Ambiental en Rodeira. Alrededor de una centenar de alumnos de 1º de ESO del IES Rodeira participaron el lunes en unas jornadas de educación ambiental que combinó la divulgación científica con la acción directa sobre el litoral de Morrazo.A lo largo de dos días, los alumnos recogieron casi 50 kilos de residuos en Rodeira.

AV se quedó a medias en sus apoyos

No hay que pasar ni una a esos jóvenes que sale a la calle de Cangas con cánticos y gestos nazis. Actúa bien AV al pedir que el Concello se persone como acusación. Este gesto, que le honra, lo echábamos todos de menos cuando fue la retirada del cuadro de alcaldes de Cangas del lugar de honor que ocupaba en el vestíbulo del consistorio. Ni un solo comentario salió de su boca para apoyar la decisión de la alcaldesa, adoptada en junta de gobierno local. También hay que aplaudir estos gestos, valorarlos.

Mariano Abalo masticó ayer su enojo

Estaba ayer el que fue el concejal con más tiempo en el cargo de toda la democracia en España, Mariano Abalo, que echaba pestes. Seguidor ahora de Alternativa dos Veciños, por no decir su cara más visible, no consigue tener acceso a determinada información que considera tiene derecho. Se marchó con queja y molesto porque «n este concello suceden cousas moi estranas». En la fotocopiadora también hay un cartel que es muy indicativo de lo que sucede.