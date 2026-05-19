Más de 200 personas claman en Cangas por Gaza y en apoyo al vecino Benito González retenido por Israel con la Flotilla

«Todos os elementos e as probas están presentes, os testemuños, o xenocidio, a ocupación, os bombardeos, os encarceramentos sen xuízo nen probas, as execucións, as leis que permiten a pena de morte só para a poboación palestina, etc, etc, etc... , sen embargo a comunidade internacional, o dereito, as innumerables resolucións da ONU e os gobernos continúan sen intervir, máis ben o contrario, concedendo impunidade coa complicidade da inacción». Así se dejó escuchar el clamor de Cangas a favor de Gaza que no da la espalda al genocidio al pueblo palestino y en la tarde de este martes reunió a más de 200 personas en una concentración urgente convocada el lunes por el colectivo MorrazoxPalestina tras el último ataque a la Flotilla de apoyo humanitaria a Gaza que fue interceptada a unas 200 millas de la Franja por las tropas de Israel y de la que forma parte el vecino Benito González, natural de Vilariño en O Hío.

Su hija Natalia fue una de las personas concentradas, muy emocionada, por cómo pueda estar su padre del que no ha vuelto a tener noticias desde el lunes a las 14:45 horas, cuando llamó a sus nietos desde el velero en el que se embarcó en la Flotilla el pasado marzo en Barcelona «Indescence», renombrado como «Khan Yunis», de bandera polaca y antes de que fueran detenidos por Israel,

«No sabemos nada de nada desde el lunes», manifiesta con mucha preocupación Natalia sobre su padre que teme que las autoridades de Israel estén maltratando a las personas retenidas y que, como ocurrió con la anterior Flotilla, sufran vejaciones rociándoles constantemente con agua para no dejarles dormir.

Benito González tiene 74 años y es un activista que ya ha participado en otras campañas humanitarias en el Sáhara, llevando camiones con ayuda humanitaria a los campamentos de Tinduf; a refugiados en la guerra de Albania o ayudando como voluntario en Cruz Roja en las inundaciones de Haití y Mozambique. Es un hombre con salud pero sus 74 años preocupan a su familia y cómo le estén tratando las autoridades de Israel en esta detención. La familia llamó insistentemente este martes al Consulado de España en Jerusalén y a la Embajada en Tel Aviv para tener noticias y después de muchos intentos lograron que primero le respondieran en el Consulado en donde amablemente les remitieron a la Embajada y en donde finalmente no le dieron ninguna información y un trato sin mucha amabilidad.

En la tarde de este martes, en la Praza do Concello de Cangas, los vecinos clamaron también por Benito González y por los otros seis activistas gallegos que forman parte de la Flotilla de ayuda humanizataria a Gaza que está retenida y de la que siguen sin noticias, salvo que se había trasladado que dos barcos habían sido embestidos en una intervención armada de Israel. Junto al de Benito González se leyeron los nombres de Ana Fuentes Rey, residente de Porriño; Andres Morales Ramos, de Cuntis; Duarte Ferrín Iglesias, de Bouzas; Xurxo Porrit Lueiro, de Vigo;o de Alberte Pagán de O Carballiño, así como el de Sandra Garrido, de A Coruña, que en su caso continúa navegando en uno de los 10 barcos que llegaron a Gaza en la mañana de este martes.

Concentrados en la Praza do Concello de Cangas. / Gonzalo Núñez

«Co convencemento de que somos a xente, a sociedade civil, quen temos que actuar, a flotilla Global Sumud está a facer o que deberían facer os gobernos desafiando o bloqueo a Gaza e reavivando unha recente onda de accións directas de solidariedade para volver a situar a Gaza e a Palestina no centro da atención mundial. Co esta última operación militar da armada israelita, comezada onte, coa interceptación da flotilla nun perímetro de 250 millas náuticas e dentro da zona SAR de Chipre, o réxime israelí segue demostrando un desprezo sistemático polo dereito marítimo internacional, a liberdade de navegación en alta mar e a Convención das Nacións Unidas sobre o Dereito do Mar», indicaron en el manifiesto que se leyó desde la entrada del Concello, en el que también se informó del convoy terrestre Global Sumund: «A interceptación naval da flotilla prodúcese en paralelo cunha agresiva estratexia de contención terrestre, onde o convoi terrestre Global Sumud —composto por máis de 30 vehículos, incluíndo 7 ambulancias especializadas e 20 casas móbiles— detívose preto de Sirte, Libia. As autoridades do este de Libia, baixo a presión política directa de Exipto, despregaron forzas militares para bloquear o roteiro humanitario terrestre cara a Rafah. A medida que se difunde a noticia da interceptación, miles de mobilizacións terrestres de emerxencia están a xurdir por todo o mundo. Desafiar a complicidade, de forma continua e estratéxica, por terra e por mar, é a clave para que este movemento triunfe e para que apoiemos o pobo palestino».

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En la concentración también se aportaron datos de las atrocidades sobre el pueblo palestino y pidieron que se paren, así como se abra de forma urgente una ruta humanitaria. Indicaron que desde el 7 de octubre de 2023, la cifra oficial de personas asesinadas en Gaza por Israel supera las 72.763 y hay más de 172.000 heridas. Destacaron que desde el supuesto alto el fuego, mataron a más de 870 personas y este mismo lunes fue bombardeado el comerdor humanitario de Deir al-Balah, matando a tres trabajadores humanitarios