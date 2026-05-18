La Xunta alega que es el Concello de Moaña el que debe aceptar los terrenos de la Sareb: «No conocemos la parcela ni su viabilidad»

El pleno de la corporación de Moaña, que se celebrará el jueves 28 de mayo, someterá a debate la propuesta del gobierno local sobre el ofrecimiento realizado por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) al Concello. La entidad planteó la cesión gratuita a la administración local de los suelos de A Xunqueira A2 para darles un uso social o destinarlos directamente a vivienda de promoción pública. La propuesta del ejecutivo local, del BNG, pasa por «manifestar el interés de la corporación» en el ofrecimiento, pero insta a la Sareb a ceder directamente las parcelas al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), al entender que la competencia en materia de vivienda corresponde en exclusiva a la Xunta de Galicia.

Ante esta posición, desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas señalaron este lunes que debe ser el propio Concello el que acepte los terrenos de la Sareb. «Debe ser el Concello el que acepte la parcela para destinarla a vivienda protegida», apuntaron desde el Gobierno gallego. La Xunta añade que, posteriormente, los terrenos podrían incorporarse al programa de oferta de suelo de titularidad de las entidades locales para la construcción de vivienda protegida. La Consellería sostiene, además, que no conoce la parcela ni su viabilidad para la construcción, por lo que considera que debe ser el Concello quien, en su caso, la acepte antes de definir su uso.

Cabe recordar que la Xunta ya tiene en marcha un Plan de Interés Autonómico (PIA) en Cangas, cerca del río Saíñas, en la zona de A Rúa, no muy lejos del límite con Moaña. El objetivo de esta actuación es desarrollar la construcción de hasta 300 viviendas de protección oficial.

En cuanto a los terrenos que la Sareb ofrece en Moaña, se ubican en la parte trasera de los colegios de Reibón y Seara. Según el Concello, tendrían capacidad para acoger hasta 289 viviendas de promoción pública. La alcaldesa, Leticia Santos, defiende la cesión directa a la Xunta al considerar que la Administración autonómica tiene capacidad para convertir el solar en vivienda de promoción pública, especialmente al tratarse de unos terrenos «que cuentan ya con planeamiento de desarrollo aprobado, tienen una ordenación detallada vigente y, por lo tanto, permiten su construcción rápida, dando una respuesta ágil e inmediata a la necesidad de vivienda pública».

La propuesta de acuerdo se tratará hoy mismo en comisión de dictamen. Por el momento no ha habido pronunciamiento por parte del PP ni del PSOE, los grupos de la oposición, a los que el ejecutivo local apela para plantear a la Sareb un acuerdo unánime en materia de vivienda.

Sí se pronunció Movemento Sumar Galicia, que considera «una oportunidad perdida» no aceptar los terrenos de la Sareb. La formación entiende que, además de vivienda pública, estos suelos podrían servir para desarrollar otros proyectos de interés social, como un auditorio en un edificio propio o incluso una residencia de mayores.