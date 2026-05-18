Un vecino de O Hío entre los integrantes de la Flotilla de ayuda humanitaria a Gaza interceptada por Israel

A sus 75 años, Benito González Rodríguez decidió embarcarse en la nueva Flotilla Global Sumud de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, para «non ser indiferente á dor dos demais e sentir que tentei facer o suficiente para deixarlles as futuras xeracións un mundo máis xusto». Este vecino de Vilariño, en la parroquia canguesa de O Hío, habló por última vez con sus nietos, de 9 y 22 años, a las 13.37 horas de este lunes, a través de una videollamada, con el fin de tranquilizarlos, y a las 14.42 ya perdieron contacto.

Navega a bordo del velero «Irisdescence», renombrado como «Khari Yunis» y de bandera polaca. Sabía que los iba a interceptar el ejército Israelí y lo más probable, como señala su hija, es que ahora estén en el barco que hace de cárcel, sin comprender por qué se permite que sean interceptados en aguas internacionales.

Benito González con chaleco en el barco este mismo lunes. / FdV

La Asociación Morrazo x Palestina ha convocado una concentración de urgencia para este martes día 19, a las 20.00 horas en la Praza do Concello de Cangas, en apoyo a la Flotilla solidaria que navega a Gaza, interceptada de manera ilegal en la mañana de este lunes por Israel y en apoyo también a este vecino de Cangas.

En esta flotilla navegan varios gallegos, y por eso con más fuerza aún se siente la necesidad de organizar de urgencia esta concentración. La semana pasada ya habían llevado a cabo otra. De forma paralela también habrá mañana otra concentración de apoyo en Vigo, a la misma hora.

El cangués (segundo izda.) a bordo del barco con el equipo. / Fdv

Benito González lleva en la sangre su espíritu como activista. Empezó a trabajar en Citroën en Vigo, donde estuvo empleado 10 años, para luego trabajar durante más de 30 años en Telefónica. Siempre fue muy aficionado al deporte y formó parte del club de veteranos de Samil y del Club de Montañeiros Peña Trevinca.

Es socio fundador de la Asociación Amigos do Pobo Saharaui y participó en varias caravanas de ayuda al pueblo saharaui, conduciendo un camión cisterna así como un autobús hasta los campamentos de Tindouf. Colaboró también con la Cruz Roja en las inundaciones de Haití y de Mozambique, montando plantas potabilizadoras.

Durante la guerra en Albania también colaboró en ayuda humanitaria, conduciendo otro camión con productos de primera necesidad hasta un campamento de refugiados. Quiere transmitir a sus nietos que sigan sus pasos con «moita ilusión» y que, como dice Mercedes Sosa «non ser diferente ó dor» .