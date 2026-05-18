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Sofocan un fuego en el alpendre de una casa de Cela (Bueu), que se inició para ahuyentar un panal de abejas

Los bomberos durante las labores de extinción del fuego en el alpendre, en el lugar de A Gándara, en Cela (Bueu).

Los bomberos durante las labores de extinción del fuego en el alpendre, en el lugar de A Gándara, en Cela (Bueu). / PLB

David García

Bueu

Lo que debía ser un fuego controlado estuvo a punto de costarle un buen disgusto este lunes a los propietarios de una vivienda en el lugar de A Gándara, en la parroquia de Cela (Bueu). Un hombre prendió una pequeña hoguera en un alpendre para intentar ahuyentar con el humo a unas abejas que habían elaborado un panal en la edificación. Sin embargo, el fuego se descontroló y fue necesaria la intervención de la Policía Local de Bueu y de los bomberos, que tuvieron que venir desde O Porriño. Afortunadamente la rápida intervención inicial de la patrulla policial fue clave impedir que el incendio se propagase y evitar daños mayores.

La alerta saltó alrededor de las 10.00 horas. El fuego se localizaba en un alpendre que se encuentra separado de la vivienda y en el que se almacena leña. Según la Policía Local, la intención del vecino era espantar a un panal de abejas con el humo de una pequeña hoguera en el interior. Sin embargo, esa quema se descontroló y acabó prendiendo en la madera que había en la construcción.

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Hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Bueu y los bomberos del consorcio provincial, desplazados desde O Porriño ya que el parque comarcal de O Morrazo contaba con solo dos efectivos hasta las 11.00 horas.

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