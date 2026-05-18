Sucesos
Sofocan un fuego en el alpendre de una casa de Cela (Bueu), que se inició para ahuyentar un panal de abejas
Lo que debía ser un fuego controlado estuvo a punto de costarle un buen disgusto este lunes a los propietarios de una vivienda en el lugar de A Gándara, en la parroquia de Cela (Bueu). Un hombre prendió una pequeña hoguera en un alpendre para intentar ahuyentar con el humo a unas abejas que habían elaborado un panal en la edificación. Sin embargo, el fuego se descontroló y fue necesaria la intervención de la Policía Local de Bueu y de los bomberos, que tuvieron que venir desde O Porriño. Afortunadamente la rápida intervención inicial de la patrulla policial fue clave impedir que el incendio se propagase y evitar daños mayores.
La alerta saltó alrededor de las 10.00 horas. El fuego se localizaba en un alpendre que se encuentra separado de la vivienda y en el que se almacena leña. Según la Policía Local, la intención del vecino era espantar a un panal de abejas con el humo de una pequeña hoguera en el interior. Sin embargo, esa quema se descontroló y acabó prendiendo en la madera que había en la construcción.
Hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Bueu y los bomberos del consorcio provincial, desplazados desde O Porriño ya que el parque comarcal de O Morrazo contaba con solo dos efectivos hasta las 11.00 horas.
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