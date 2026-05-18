Un motorista herido tras un choque en San Martiño, en Moaña

La Policía Local de Moaña acudió a primera hora de la tarde de este lunes a un accidente de tráfico en el núcleo histórico de San Martiño, en la zona de Casa Nova. Sobre las 15.30 horas se registró un choque entre un coche y una motocicleta. El motorista resultó herido, en principio sin daños físicos que revistan gravedad, pero sí con contusiones.

Por precaución, el herido fue trasladado en una ambulancia del 061 para recibir la debida atención médica.