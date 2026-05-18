Vecinos del casco urbano de Moaña piden límites al ruido y adelantar horarios en las actuaciones de las Festas do Carme

Moaña tendrá Festas do Carme en el centro urbano entre el 15 y el 19 de julio gracias al grupo de jóvenes que el año pasado salvó las celebraciones patronales mediante una campaña de crowdfunding o financiación colectiva. Entonces, las fiestas parecían en riesgo al no encontrar la anterior comisión personas voluntarias para recaudar fondos puerta a puerta. La organización del programa, sin embargo, deberá atender también a las demandas de la Asociación de Veciños A Praia-A Seara, que agrupa a residentes del casco urbano. La nueva directiva del colectivo ha creado un grupo de trabajo sobre el ruido y solicitó hace un par de semanas una reunión con el Concello «para tratar el tema antes del verano». La concejala de Cultura, Coral Ríos, explica que esa cita se fijará en los próximos días.

Desde la asociación vecinal consideran que «tiene que prevalecer la convivencia y el respeto» y piden que las fiestas se desarrollen como se hicieron «toda la vida». Argumentan que su malestar responde a que, en los últimos años, las actuaciones musicales «cada vez empiezan más tarde y terminan más tarde, o duran mucho más», una situación que, aseguran, «no es compatible con el descanso de los demás».

A Praia-A Seara se opone también a la decisión que el Concello adopta desde hace años y que consiste en suspender, durante cada fiesta, el objetivo de calidad acústica, dejando sin efecto los límites establecidos en la normativa municipal de control de ruidos. La asociación entiende que esta medida «deja sin control y sin limitaciones a los eventos», algo que se suma a los avances tecnológicos que permiten utilizar «equipos de música cada vez más potentes». «Esto no permite la convivencia», advierten.

Por ello, aunque el colectivo reconoce que la exención puede ser necesaria para celebrar las fiestas, reclama que se establezca un límite máximo de decibelios, así como medidas de supervisión y control. Otra de las propuestas vecinales pasa por «buscar lugares adecuados» para aquellas celebraciones en las que se prevea generar más ruido y evitar que todo el peso de las fiestas recaiga «siempre en el centro urbano».

Preguntada por esta situación, la concejala de Cultura señala que buena parte de los acuerdos deben adoptarse entre la asociación vecinal y la comisión de fiestas, que es la encargada de organizar las Festas do Carme, aunque el Concello colabore para sacar adelante la logística del evento.

Desde el gobierno local recuerdan que las verbenas y las atracciones se prolongan «solo durante una semana al año», aunque garantizan que ya se han exigido varias medidas a la comisión desde el año pasado. Entre ellas figuran franjas horarias sin ruido cada día para favorecer el disfrute de las fiestas por parte de personas con alta sensibilidad.

También se exige que la música de las atracciones y de las barracas no supere en ningún momento el volumen de las orquestas. Asimismo, como ya ocurrió en la edición de 2025, las atracciones deberán detener completamente el sonido durante determinados actos, como el paso de la procesión en honor a la patrona de los marineros.

Todo apunta, además, a que este año no habrá fuegos artificiales, ante la necesidad de destinar los fondos disponibles a las actuaciones musicales.