El miedo a Putin en Rodeira

El curioso lanzamiento de fuegos artificiales este sábado en la playa de Rodeira alertó a no pocos cangueses. Tal y como están las cosas no es conveniente jugar con explosiones. Alguno pensaba que Putin se había pasado de largo y estaba atacando la villa. Por suerte todo se debió a una celebración.

La siempre deportiva afición de O Gatañal

La afición de O Gatañal demostró este domingo, una vez más, su espíritu deportivo y su excelente gusto por el deporte más allá de las rivalidades. Y es que en el Sector Nacional de la categoría cadete el respetable aplaudió tanto al Disalmo Luceros –el equipo local– como al conjunto visitante, el Juanfersa Gijón. Además durante la retirada de un joven del Gijón por una lesión tras un golpe en la segunda parte, la afición de Cangas le despidió con una ovación y cánticos de apoyo. La verdad es que da gusto acudir a un evento competitivo en el que se respete a los rivales de una forma tan noble. Así se entiende mejor el continuado éxito que el balonmano tiene en Cangas.