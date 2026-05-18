El gobierno local de Cangas aprieta las tuercas a la concesionaria del agua

El gobierno local de Cangas está harto de ver cómo los asfaltados que realiza en las carreteras tras una reparación en el saneamiento o abastecimiento repercuten después en la imagen que proyecta. Son parcheos que afean los tramos de las vías en las que actúa la concesionaria, que puede que repare una avería pero deja una imagen deplorable, tanto que hizo alzar la voz a un ejecutivo local que mantenía, desde que entró en la corporación municipal, una relación de no agresión con la UTE Gestión.

BNG, PSOE y EU siempre quisieron dar un margen de confianza a la empresa para que desarrollara su trabajo de manera satisfactoria, hasta tal punto que el Concello paga puntualmente los debes de las sentencias judiciales relacionadas con los costes del servicio. Precisamente esto último, el gobierno local también comienza a ponerlo en entredicho.

Manera de asfaltar de la UTE que tanto critica el gobierno local de Cangas / FdV

Siempre fue la intención del tripartito el mantener una relación de confianza con la UTE Gestión, con el propósito de que el servicio funcionara mejor, pero los últimos comportamientos de la empresa obligan a los dirigentes locales a romper esta actitud de estrecha colaboración, sobre todo porque la mala actuación de la empresa daña la imagen del gobierno.

Se recuerda que se actúa de forma caprichosa, entre otras cosas, porque los responsables municipales tuvieron varias reuniones con la UTE Gestión con el propósito de que cambiara su forma de trabajar. Los aspectos y calidad del asfaltado en la vía llama poderosamente la atención. El ejecutivo local recuerda que la concesionaria, cuando tiene que asfaltar, está obligada a dejar la vía como estaba, y no como u puzzle, como se puede apreciar ahora en múltiples lugares.

El gobierno local también está muy descontento con la forma de actuar con el depósito de Ourelo, a raíz de que se tuvo que cerrar por culpa de una contaminación de hidrocarburos. «Llevamos dándole vuelta tres meses. Muchos vecinos de la zona siguen sin la presión de agua adecuada y cada día, la concesionaria dice una cosa diferente», manifiesta una edil del gobierno, mientras que otra llama la atención sobre una respuesta clara sobre si reparar el depósito o hacer uno nuevo. «Nos dicen que en la reparación del depósito de Ourelo hay que invertir 200.000 euros, pero, a la vez, que no saben si va a funcionar. Nosotros queremos gastar el dinero del Plan de Inversiones y no nos dan una respuesta clara. Es muy frustrante», recalca.

El tripartito nunca quiso ser frentista con la concesionaria del agua, como lo fueron otros gobiernos de Cangas. Optó por el diálogo y por darle normalidad a la relación entre las partes, independientemente de que la empresa sigue denunciando todos los años al Concello por incumplimiento del contrato. De hecho, fruto de esa relación se llevaron a cabo obras importantes.

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Pero el gobierno local confiesa que en la actualidad está harto del comportamiento de la UTE Gestión, porque de nada valieron las advertencias que le fueron hechas en las últimas fechas y las carreteras de Cangas ofrecen asfaltados de los más sorprendente. «No lo vamos a permitir. Vamos a exigir que regresen a los sitios que ya tenemos marcados para que dejen como estaba antes la carretera. Y otra cosa, no puede ser que el asfaltado que se hace ahora dure menos que el que tiene la carretera original. Son cosas que hace la empresa pero que repercute en la imagen que el tripartito ofrece al pueblo de Cangas.