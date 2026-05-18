La Festa de Diversidade llenará Moaña de color y libertad

La Festa da Diversidade celebra el 30 de mayo su novena edición, consolidada como la gran referencia de la comarca en materia de Orgullo LGBT. La cita tendrá como epicentro la Arboreda da Xunqueira y mantiene su objetivo de «crear un espacio libre, seguro y festivo en el que todas las personas puedan celebrarse tal y como son», destaca la concejala de Cultura, Coral Ríos.

La jornada comenzará a las 10.30 horas con la ya tradicional ruta senderista organizada por Facendo Camiño, que recorrerá el sendero del Barranco do Faro. A las 12.30 horas, la sesión vermú contará con actuación de Sandra Nufi.

El manifiesto se leerá a las 14.00 horas y correrá a cargo de Ángel Currás, vecino de O Latón y conocido en redes como Oveya Nejra. «Es una de las voces más reconocibles del panorama digital gallego gracias a su defensa de los derechos del colectivo». A continuación, a las 14.30 horas, se celebrará el Xantar-Romaría. El deporte regresará a las 16.00 horas con las Queer-Olimpiadas, organizadas por Martín, de Mortin Games, que promete una programación llena de «pruebas disparatadas». A las 18.00 horas habrá un taller de baile tradicional, seguido de una foliada a cargo del alumnado de la Escola de Música Tradicional.

La Gala Drag Queen comenzará a las 21.00 horas, con seis artistas. El gran concierto de la noche será a las 22.30 horas y correrá a cargo de Montedapena, «uno de los artistas emergentes más potentes del momento». La fiesta continuará de madrugada con las sesiones de La Yaya DJ y DJ Rude Boy.