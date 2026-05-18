La farmacia Alameda Vella de Cangas se involucra en una actividad informativa sobre la menopausia a favor de Adicam
Se celebra este miércoles día 20 en el hotel H4 de la localidad con la titular de la botica Leticia Durán y las también farmacéuticas Asun Arias y Blanca Llácer
La recaudación irá destinada a la Asociación de diagnosticad@s de cáncer de mama y ginecológico
Las farmacias dan un paso al frente en materia de salud y dejan de ser simples establecimientos para dispensar medicamentos a integrarse en la formación de la salud de las personas, como también hacen a través del colegio profesional en la lucha contra la violencia de género o en el segumiento de los picos de gripe. En este nuevo ámbito de la formación en salud, y al mismo tiempo solidaridad, es ejemplo la farmacéutica de Cangas, Leticia Durán, titular de la farmacia Alameda Vella de Cangas y especializada en salud, nutrición y suplementación, que organiza con Suplime Academy, su consulta farmacéutica, una jornada sobre menopausia bajo el título "Tu momento Suplime en la menopausia". El encuentro, diseñado para acompañar, informar y empoderar a las mujeres en esta etapa vital, será este miércoles día 20 en el hotel H4 de Cangas (18:00 horas), y toda la recaudación del evento irá destinada a la Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama y ginecológico (Adicam) en apoyo a la labor fundamental en la comarca.
La jornada contará con la participación, además de Leticia Durán, de otras dos reconocidas profesionales en el ámbito farmacéutico como son Asun Arias, de Madrid y experta en suplementación; y Blanca Llácer, de Alicante y experta en dermofarmacia.
En el encuentro se abordarán herramientas prácticas para enfocar el cambio, comprener los procesos de la menopausia y "desbloquear tu nuevo yo", siempre desde una perspectiva cercana, profesional y positiva, tal y como señalan en Adicam, profundamente agradecidas por eset evento, en el cual las personas asistentes recibirán un regalo exclusivo como agradecimiento por su participación y su apoyo a esta causa solidaria. las palas son limitadas y para inscribirse se puede hacer en los teléfonos 629 539 493 y 986 300141 o en eventos@suplime.es. Leticia Durán señala que 10 millones de mujeres en España atraviesan la menopausia y que a partir de los 40 años 8 de cada 10 mujeres viven preocupadas por ella. Añade que no sólo es una etapa hormonal, sino de cambios reales con cansancio, alteraciones del sueño, aumento del peso, antojos y falta de energía.
Suplime es la consulta de suplementación organizada puesta en marcha por la farmacéutica Leticia Durán en cuestiones de menopausia y perimenopausia; en sueño y descanso; energía y vitalidad; suplementación personalizada y dermofarmacia consciente, a través de la cual se realiza un estudio personalizado de cada persona y su problema y se le entrega un pack (básico, intermedio, avanzado o premium) con una pauta personalizada y organizada por tomas.
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