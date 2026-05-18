El Concello crea una bolsa de administrativos con 236 candidatos

El Concello de Moaña celebró a primera hora de la tarde de este lunes el primer ejercicio de la fase de oposición para crear una bolsa de trabajo destinada a cubrir puestos de auxiliar administrativo. Esta lista permitirá atender posibles bajas laborales o reforzar la plantilla en momentos de acumulación de tareas.

La convocatoria despertó un notable interés, con 236 aspirantes inscritos y admitidos al examen. Debido al elevado número de participantes, las pruebas tuvieron que realizarse en la planta alta de la Praza de Abastos, con el fin de garantizar espacio suficiente para todos los candidatos. Otros seis aspirantes quedaron excluidos por no cumplir los requisitos exigidos, entre ellos contar con el título de ESO o equivalente.

El concejal de Persoal, Xosé Xoán Melón, explicó que el Concello no disponía actualmente de una bolsa de estas características a la que recurrir en caso de necesidad para reforzar la plantilla municipal.

Por otra parte, el Concello continúa adelante con el proceso de contratación de un técnico de Administración Xeral, una figura con la que Moaña contará por primera vez en su historia. Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, se han registrado dos candidaturas.

Se trata de un contrato de un año, con posibilidad de prórroga por un máximo de dos ejercicios más. Entre sus funciones estará aliviar la carga de trabajo del personal técnico y administrativo del Concello, asumiendo trámites en los distintos departamentos municipales.

Este puesto se cubrirá de forma definitiva en el futuro mediante la plaza ya creada con cargo a la Oferta Pública de Emprego (OPE) de 2025.