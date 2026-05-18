Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura

Serán los tribunales de justicia los que finalmente decidan sobre si la subida de la tasa de la basura de la Mancomunidade de O Morrazo para los Concellos de Cangas, Moaña y Bueu sigue adelante o debe anularse. Las asociaciones Federación de comerciantes e industrias do Morrazo (Fecimo), Hostaleiros de Moaña y de restauración de Cangas (Areca) ya se personaron en el recurso contencioso administrativo para tumbar esta nueva ordenanza fiscal por la prestación del servicio de la recogida de la basura, que la entidad supramunicipal que preside de forma rotatoria durante dos años la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, quiere cobrar a partir del 1 de enero de 2027. la ordenanza, que contempla la subida del recibo en viviendas, de 67 a 126 euros, de 87 a 200 en comercios y a 200 y 400 de cuota fija en hostelería y variables de hasta 1.100 euros para locales de más de 400 metros cuadrados; fue aprobada de forma definitiva en un pleno en este Concello en febrero pasado tras la aprobación inicial, en un pleno, lleno de disturbios, en octubre en Cangas.

La intención de los colectivos de comerciantes y de hostelería es presentar el recurso en el juzgado, en el que ya trabaja la abogada, en un plazo de unos dos meses con un peritaje, contratado a una empresa, que argumente los puntos de la ordenanza fiscal que no cumplen la ley. Mientras tanto, desde Fecimo se está coordinando la recaudación de los alrededor de 9.000 euros en que está valorado el coste del contencioso, incluido el peritaje y desde el jueves de la semana pasada está abierta una cuenta, sólo para este fin, para ingresar la cuota de 50 euros que se ha establecido para sufragar estos gastos, incluyendo contencioso y peritaje.

La presidenta de Fecimo, Carmen Pereiro, asegura que hay al menos 200 locales adheridos al contencioso, entre comercios, hostelería, camping y peluquerías, además de dos hoteles. Eso no quiere decir que sean todos ya que, quien quiera puede realizar el ingreso voluntario. Con estos 200 sí que cubren el importe de esos 9.000 euros en que se valora el recurso contencioso.

Por el momento, los políticos en la oposición (PP y AV) que siguen criticando tanto la ordenanza fiscal como la última de uso, no han pasado del dicho al hecho. El PP, a través de la portavoz en Cangas, Dolores Hermelo, había anunciado que como partido no iban a presentar contencioso porque al abandonar la sesión plenaria de Moaña tras la expulsión de una de sus ediles por la presidenta de la Mancomunidad, se quedaron sin ese derecho. Sólo podría hacerlo el portavoz del grupo municipal del PP de Moaña, Alfonso Piñeiro, que no pudo acudir a la sesión por razones personales.Ppero el partido y el propio Alfonso Piñeiro descartaron esa vía y anunció que se adherirían a título individual al contencioso colectivo que fueran a presentar comerciantes y hosteleros.Por el momento, no hay constancia de lo que lo hayan hecho. Sólo la portavoz del PP de Bueu, Elena Estévez, movió ficha en ese sentido y preguntó para sumarse pero quizás como empresaria, al margen de las siglas populares. También movió ficha el que se postula como candidato de Vox en Cangas a las próximas elecciones municipales, Víctor Fernández. Pero hay un sentir generalizado en el sector de la hostelería y del comercio a que el contencioso vaya mejor sin siglas de partidos.

Fecimo es quien está coordinando la recaudación ya que posee una infraestructura más grande como organización, pero su presidenta asegura que no todos los locales adheridos son socios de la federación, aunque sí es cierto que muchos de los ingresos proceden, por el momento, de Cangas. Hasta mediodía de ayer y desde que se abrió el plazo el pasado jueves había ingresados ya unos 2.500 euros.

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Por otra parte, sigue abierto el plazo de licitación hasta el 10 de junio para que las empresas interesadas opten al nuevo macrocontrato de la basura para hacerse con el servicio por 10 años y por importe de 43,7 millones de euros.