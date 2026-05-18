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Un burro a las puertas de las fiesta

El burro en Cangas

El burro en Cangas / FdV

Javier Manchado

Un burro a las puertas de la fiesta. Tal cual. Ahí ven al pobre animal, separado de la romería de la Ascensión, en la capilla de Santos Reis de Bueu, por una alambrada. El burro sabía que había fiesta y, más importante aún, ¡había empanada! Así que estuvo atento a la misa y a la procesión a ver si se ganaba algún pedazo de comida. Suponemos que algo caería...

Las encuestas de la Xunta en Cangas de Morrazo

En Cangas, la Xunta de Galicia estaba ayer con una encuesta acerca del transporte público. Además de entrevistar a gente de a pie lo hizo también a políticos, algo que el empleado no hacía de motu propio, sino porque estaba obligado por la propia encuesta. Así que allí se fue. Primero entrevistó al concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), y después tropezó con la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG). Con el primero no tuvo mucho problema, pero con la regidora local, bastante. Araceli Gestido mostró su sapiencia en transporte, que es mucha, dados sus antecedentes como trabajadora de una empresa del sector.

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El PP de Moaña está desaparecido, otra vez. También es cierto que parte de su cúpula como en la mano de Leticia Santos, la alcaldesa del BNG que no quiere tener oposición. Hay miembros de la que fue cúpula del PP de Moaña que trabaja en consonancia con la regidora local. Claro que también lo hace con Dolores Hermelo. Es un jaleo. No entiende nadie todo esto.

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