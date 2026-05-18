Festa de Interese Turístico de Galicia
Bueu se prepara para el Corpus y cambia los ayudas directas en forma de bonos comercio por la entrega de material
La procesión se mantiene igual y la verbena se traslada a la explanada del Centro Social do Mar debido a las obras del Parque Urbano Lugrís en As Lagoas
En 2024 y 2025 se había consignado una partida de 9.000 euros para fomentar la elaboración de alfombras
Quedan solo tres fines de semana para la celebración del Corpus Christi, una de las fiestas con mayor tradición en Bueu. Este lunes se presentó el cartel y la programación de este año, que incluye algunos cambios debido a las obras en el entorno de As Lagoas para la construcción del Parque Urbano Lugrís. Así, la verbena de la noche del domingo 7 de junio se trasladará a la explanada del Centro Social do Mar. No obstante, la modificación más importante está relacionada con el modelo de colaboración del Concello con los colectivos y alfombristas: se abandona el sistema de ayudas directas en forma de bonos comercio y se potenciará la puesta a disposición de los vecinos de material.
El material que se pondrá a disposición desde la Concellería de Cultura incluye cebada, concha, corteza de pino, tiza, cola blanca y transparente, verde, tintes y papel. También se facilitarán plantillas, que pueden recogerse en el local de la Asociación Cunchas e Flores. Este material debe solicitarse antes del 29 de mayo cumplimentando un formulario a través de la web del Concello de Bueu (concellodebueu.gal) o bien entregando de manera presencial la solicitud a la concejala de Cultura, Carmen García.
Este nuevo cambio en el sistema de ayudas se debe a cuestiones de "efectividade" y "loxística", según explica Carmen García. De hecho, a finales del año pasado hubo quejas por la demora en la entrega y canje de los bonos comercio con los que se intentaba fomentar la elaboración de las alfombras. La partida consignada en los años 2024 y 2025 fue de 9.000 euros.
Donde no habrá cambios es en el recorrido de la procesión, que seguirá el mismo esquema de los últimos años. Por la mañana habrá una misa solemne a las 12.00 horas en la iglesia parroquial de San Martiño, cantada por la Coral Polifónica de Bueu. Al concluir habrá un recorrido alrededor del templo, que estará adornado por las alfombras organizadas desde el Colectivo Independiente Alfombrista de Bueu.
Por la tarde, a las 18.00 horas, habrá una adoración eucarística en la capilla de San Xosé, al lado de la escuela náutica. Desde aquí saldrá la gran procesión que recorrerá las alfombras del centro urbano de Bueu. Se bajará por Pazos Fontenla hasta llegar al cruce con Francisco Escáneo y entorno de las conocidas como "casas baratas", donde estará uno de los altares. A continuación la marcha pasará por Banda do Río y la Avenida Montero Ríos, hasta llegar al Centro Social do Mar y plaza de abastos. Desde aquí se subirá por el tramo inferior de la calle Eduardo Vincenti y luego la procesión se recogerá nuevamente en la capilla San Xosé. Durante todo el itinerario estará acompañada por la Banda de Música Artística de Bueu.
La celebración del Corpus Christi conlleva un dispositivo especial de tráfico para que los vecinos puedan trabajar con seguridad en sus mantos florales sobre las calles. La previsión es cortar la circulación en las vías afectadas desde las 18.00 horas del sábado 6 de junio.
Este año la programación alrededor de la fiesta de las alfombras florales incluirá una exposición con imágenes antiguas en los jardines situados al lado de la iglesia parroquial. Se trata de fotos procedentes de las donaciones y aportaciones vecinales a través del proyecto "Bueu en imaxes". La verbena del domingo contará con la presencia de la orquesta Marbella, que actuará en la explanada del Centro Social do Mar.
Junto al programa del Corpus 2026 se presentó el diseño del cartel, que es obra del ilustrador y artista afincado en Bueu Marc Taeger y que alude a motivos florales.
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