Un cangués incumple la orden de alejamiento de su expareja y acaba detenido en Moaña
Fue localizado junto a la chica, de madrugada, en Quintela y con consentimiento de ella
O Morrazo
Los agentes de la Policía Local de Moaña han detenido, la madrugada del domingo para el lunes, a un varón de Cangas de 36 años, por incumplir presuntamente la orden de alejamiento judicial que pesaba sobre él con respecto a su expareja.
Los efectivos municipales localizaron a ambos juntos en la zona de Quintela pasada la una de la madrugada y, al conocer de la orden de alejamiento, procedieron a la detención del cangués, que será puesto a disposición judicial. Todo apunta a que estaban juntos con consentimiento de ella, vecina de Moaña y de 41 años. La detención se produjo sin violencia ni resistencia.
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