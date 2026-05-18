Los acusados en la trama de legalización de barcos desde Bueu responsabilizan en el juicio al gerente de Astixano, que murió hace un mes

El juicio contra una presunta trama que legalizaba embarcaciones desde Bueu comenzó este lunes en la Audiencia de Pontevedra con cinco acusados, entre los que no estaba el que según la fiscalía era el «autor directo» de un delito continuado de falsedad documental. Esta persona falleció hace apenas un mes y antes de su fallecimiento ya había llegado a un acuerdo de conformidad, tal como explican desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Quienes se sientan en el banquillo son un hermano y una hermana del fallecido, un marinero de A Guarda, el responsable de un taller de mecánica naval de Arousa y una persona con experiencia en la compraventa de embarcaciones. Como era previsible, todos negaron su implicación consciente o deliberada en ninguna trama y responsabilizaron de los presuntos delitos de falsedad documental al fallecido, que fue responsable del astillero Astixano en Bueu.

Inicialmente este proceso judicial arrancaba con hasta 17 acusados. Esta cifra finalmente se redujo a solo cinco debido a que durante la fase de instrucción algunos de los investigados alcanzaron acuerdos de conformidad y a otros se le retiraron los cargos. El juicio se desarrolla en la sección segunda y antes de comenzar la sesión las defensas de varios de los acusados solicitaron la prescripción de los presuntos delitos porque ninguno de sus clientes era funcionario público y por lo tanto el delito de falsedad documental prescribía a los cinco años. También hacían mención a que en el sumario no figuraban una serie de pruebas testificales y documentales para las que habían solicitado su inclusión. Estas cuestiones se trataron en un receso a puerta cerrada durante cerca de media hora y finalmente el tribunal acordó seguir adelante con el juicio.

Este lunes prestaron declaración los cinco investigados, que se acogieron a su derecho de responder únicamente a las preguntas de sus respectivas defensas. Y luego fue el turno de hasta una veintena de testigos, entre los que había cuatro agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación. El resto eran personas que en su mayoría habían tramitado la homologación o cambio de documentación para sus embarcaciones o bien que habían realizado la compra de algún barco al gerente de Astixano. Casi todos los testigos prestaron declaración de forma presencial en la sala, pero había algunos que viven fuera de Pontevedra o incluso de Galicia y declararon a través de videoconferencia.

«Mi hermano era un lobo de mar y enamorado de la náutica. De ninguna manera sospeché nada de falsificación de documentos», aseguró en el juicio la hermana del que fuera responsable de Astixano, ya fallecido, y que es una de las investigadas

Las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil sirvieron para dar pistas de cómo empezó la investigación, que arrancó después de que la Patrulla Fiscal destinada en la zona de A Guarda y Tui comunicase que había detectado el caso de varias embarcaciones que durante la semana se dedicaban a la pesca profesional [tercera lista] y durante el fin de semana salían a navegar como actividad de recreo [séptima lista]. Una misma embarcación, pero con dos matrículas o folios distintos. Algo que es ilegal. Uno de los investigados es un marinero de A Guarda con un barco profesional para trabajar en la lamprea y que a través de un anuncio en internet contactó con el responsable de Astixano, al que no llegó a conocer personalmente, para contar con una segunda documentación para la séptima lista. A preguntas de su defensa manifestó que desconocía que esa doble matriculación era ilegal. Tanto es así que explicó que tenía los dos folios a la vista, «uno por babor y otro por estribor».

Para llevar o traer la documentación desde Capitanía Marítima el que fuera gerente de Astixano se valía de sus hermanos: una mujer y un varón, que compareció con evidentes signos de un deterioro grave en su estado de salud. Los dos reconocieron haber trasladado documentación por encargo de su hermano fallecido, que sabían que estaba relacionada con barcos pero desconocían su contenido exacto o que pudiese ser constitutiva de un delito de falsificación. «De ninguna manera», aseguró de manera tajante la mujer, que definió al que fuera responsable de Astixano como «un lobo de mar, le encantaba la naútica y los barcos».

Uno de los hermanos del que fuera responsable de Astixano en el momento de su declaración ante el tribunal, este lunes en la Audiencia de Pontevedra. / Gustavo Santos

Entre los investigados figura un mecánico naval de Arousa. Su nombre figuraba junto a la anotación «colaborador» en la documentación incautada al principal acusado en un registro domiciliario. Este hombre aseguró que simplemente recomendaba los servicios del gerente de Astixano cuando algún cliente le solicitaba referencias para trámites relativos a la documentación o matriculación de barcos. «Me pareció una persona correcta. Una de las primeras gestiones que hizo la corroboré en Capitanía Marítima y me dijeron que estaba bien», señaló.

De hecho, las defensas hicieron mención en varias ocasiones a que la forma de actuar del fallecido tenía toda la apariencia de legalidad, aún cuando el astillero ya no funcionaba, y se preguntaron por qué entre los investigados no hay ningún funcionario público de las capitanías, donde de validaba la documentación.

Uno de los investigados asegura que desconocía que era ilegal que un barco cuente con más una matrícula o folio. "Yo las tenía a la vista, una por babor y otra por estribor", manifestó sobre las inscripciones para la tercera y la séptima lista

El quinto de los investigados reconoció que se dedicaba a la compraventa de embarcaciones y que sabía que el fallecido gestionaba homologaciones, por lo que «es posible» facilitase su teléfono a algunos clientes. «No cobré ninguna comisión por su parte», aseguró.

Las declaraciones de los testigos dieron algunos detalles sobre la supuesta forma de actuar del fallecido, que cobraba un precio de 100 euros por metro de eslora del barco para el que realizaba las gestiones. El fiscal les preguntó por la documentación que recibían, que en muchos casos incluía una factura de varios miles de euros por la construcción de una embarcación. Una factura ficticia, como decían aseguraron los agentes de la Guardia Civil, ya que la mayoría de las lanchas no fueron fabricadas por Astixano. Los testigos aseguraron desconocer tal hecho y que no revisaban la documentación más allá de lo relativo a la matriculación.

Los testigos dijeron que el gerente de Astixano cobraba 100 euros por cada metro de eslora por cada barco para el que tramitaba documentación de homologación

La petición de penas del ministerio fiscal es diferente según los casos. Para los dos hermanos del que fuera gerente de Astixano se piden tres años de prisión y multa de 4.500 euros (15 euros/día durante 10 diez meses) por ser supuestamente cómplices en un delito continuado de falsedad.

Para el mecánico naval de Arousa se solicita la misma pena por supuestamente actuar como cooperador necesario. No obstante, en su caso se insta una inhabilitación especial para cualquier profesión o industria relacionada con la construcción, fabricación, reparación o comercio de todo tipo de embarcaciones por un periodo de tres años.

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En el caso del marinero de A Guarda y del investigado que se dedicaba a la compraventa de embarcaciones la petición de penas es inferior: dos años de cárcel, 2.250 euros de multa y la inhabilitación especial durante dos años, también por presuntamente actuar como cooperadores necesarios.