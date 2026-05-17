Vivienda
Sumar lamenta la «oportunidad perdida» de Moaña con los terrenos de la Sareb
El Movemento Sumar Galicia sale al paso de la decisión del Concello de Moaña de pedir a la Sareb que ceda directamente a la Xunta los terrenos de As Raíñas que ofreció de forma gratuita. Sumar considera que Moaña «está dejando escapar una oportunidad» que permitiría desarrollar proyectos estratégicos y necesarios en el municipio.
«Estos terrenos permitirían no solo promover vivienda pública, sino recuperar el proyecto de un auditorio acorde con las necesidades reales del tejido cultural». Permitiría crear también el espacio en el centro «que demandan los jóvenes» o incluso impulsar una residencia pública. Para Sumar el gobierno local «no contaba con esta resolución de la Sareb» y ahora buscaría «quitarse el problema de encima, en lugar de trabajar con visión de futuro». Insta al Concello a iniciar de inmediato conversaciones con el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y «tomarse en serio de una vez las políticas de vivienda». Pide también medidas para regular los pisos turísticos.
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