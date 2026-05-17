Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Heredar de la vecina en GaliciaDesembarco Norovirus en GaliciaPreacuerdo en el MetalCarmen García Mateo, nueva rectora de VigoDía das Letras Galegas: Begoña CaamañoBalance de Rueda en Vigo⚽Entrevista Claudio Giráldez
instagramlinkedin

Vivienda

Sumar lamenta la «oportunidad perdida» de Moaña con los terrenos de la Sareb

Sara de Matos, portavoz de Sumar.

Sara de Matos, portavoz de Sumar. / | G. NÚÑEZ

Fran G. Sas

Moaña

El Movemento Sumar Galicia sale al paso de la decisión del Concello de Moaña de pedir a la Sareb que ceda directamente a la Xunta los terrenos de As Raíñas que ofreció de forma gratuita. Sumar considera que Moaña «está dejando escapar una oportunidad» que permitiría desarrollar proyectos estratégicos y necesarios en el municipio.

«Estos terrenos permitirían no solo promover vivienda pública, sino recuperar el proyecto de un auditorio acorde con las necesidades reales del tejido cultural». Permitiría crear también el espacio en el centro «que demandan los jóvenes» o incluso impulsar una residencia pública. Para Sumar el gobierno local «no contaba con esta resolución de la Sareb» y ahora buscaría «quitarse el problema de encima, en lugar de trabajar con visión de futuro». Insta al Concello a iniciar de inmediato conversaciones con el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y «tomarse en serio de una vez las políticas de vivienda». Pide también medidas para regular los pisos turísticos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
  2. Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa
  3. Denuncia al exnovio de su hija por la okupación de su casa y su bajo comercial para abrir un negocio en Moaña
  4. Localizan en una casa okupa de Vigo a la mujer que iba en el coche en el que se produjo el supuesto rapto del hombre que apareció con una paliza en Meira
  5. Un tubo con 'ruido' de la naturaleza recorre las calles de Cangas
  6. Inquilinos de Morrazo denuncian más casos de presuntas estafas con dueños que se niegan a devolver la fianza
  7. Ingresan en prisión los tres detenidos por el secuestro del vigués que apareció con una paliza junto a la Autovía do Morrazo en Moaña
  8. Seprona denuncia por maltrato animal a una mujer de Cangas que tenía en su casa más de 20 gatos, muchos guardados en un zulo

Las Illas Atlánticas estrenan la temporada alta con 1.900 visitas y una limpieza ambiental en Ons

Las Illas Atlánticas estrenan la temporada alta con 1.900 visitas y una limpieza ambiental en Ons

Los alumnos de los ciclos del IES A Paralaia se forman en empresas: «Las prácticas me permiten aprender la ley de cada país»

Los alumnos de los ciclos del IES A Paralaia se forman en empresas: «Las prácticas me permiten aprender la ley de cada país»

El entorno de los colegios de O Hío y Aldán y el área industrial, en serio riesgo de incendio

Cangas premia ao mar, á música e á imaxe

Cangas premia ao mar, á música e á imaxe

«Non se pode vivir no Morrazo sen vincularse co mar»

«Neste premio non vou soa; son resultado dun grupo de traballo»

«Neste premio non vou soa; son resultado dun grupo de traballo»

«Este galardón dá visibilidade ás nais creadoras e a elas o dedico»

«Este galardón dá visibilidade ás nais creadoras e a elas o dedico»

Un fin de semana de museos y Letras Galegas

Un fin de semana de museos y Letras Galegas
Tracking Pixel Contents