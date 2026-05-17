Santos anima a protestar en Vigo contra la «anomalía» de las urgencias en Cangas

Las decenas de personas que se concentran cada domingo en Moaña para exigir el regreso del servicio de urgencias completaron hoy 236 semanas ante la Casa do Mar. La alcaldesa, Leticia Santos (BNG), caldeó la protesta convocada para este miércoles, 20 de mayo a las 11.30 horas, ante la sede de la Xunta en Vigo. «Queremos que quede claro que exigimos toda la atención primaria que merecemos», alegó. La regidora aludió después al caso particular de una vecina que debe soportar «24 días de espera» para una analítica en la propia Casa do Mar.

La nacionalista considera una «irracionalidad rotunda» que los moañeses, con un Punto de Atención Continuada (PAC) asignado, sigan siendo atendidos en las urgencias de Cangas seis años después de la pandemia de Covid-19 que agrupó ambos servicios. «Se trata de una anomalía que no pasa en otro lugar del país», lamenta.

El portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, pidió la participación masiva en la concentración del miércoles «con salida en barco de transporte de ría a las 11.00 horas y regreso en el de las 12.30 horas». Ferral se queja de que su colectivo siga sin recibir información, pese a solicitarla en varias ocasiones, de la fecha prevista para la apertura del nuevo centro de salud construido en los terrenos de Sisalde así como de si esta dotación abrirá o no con el demandado servicio de urgencias.

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Alude, Ferral, al «colapso de las urgencias hospitalarias» precisamente debido a las personas «que no consiguen atención en los centros de salud o en los PAC».