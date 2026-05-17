La Policía Local identifica a dos conductores bajo los efectos de las drogas en Moaña

La Policía Local de Moaña, en uno de los controles rutinarios de seguridad vial que realiza, identificó a dos conductores que circulaban bajo los efectos de las drogas por el centro urbano. Ambos fueron detectados en la noche del sábado para el domingo. Los agentes, además, encontraron que uno de ellos portaba 10 gramos de hachís, que le fueron incautados.

Los identificados se exponen ahora a una sanción de 1.000 euros y a la pérdida de seis puntos del carné de conducir.