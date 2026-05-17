Música y poesía en Meiro por las Letras

La aldea de Meiro celebró ayer las Letras Galegas con un evento organizado por la Asociación Veciñal A Morada. Hubo charla de la ilustradora Chus Rojo, micro abierto con Luís Chapela y música a cargo de Os Trobadores de Ermelo (foto), Estévez&Estévez y Cantadela de Meiro.

La comarca entra en ebullición cultural por las Letras Galegas

Feliz Día das Letras Galegas. Se trata de un evento que no solo no pierde fuerza, sino que cada año se celebra más en O Morrazo. Esta edición, al caer en fin de semana, la comarca está siendo un punto de ebullición artística, con decenas de eventos culturales que pasan desde la música tradicional hasta la música electrónica y los recitales de poesía.

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