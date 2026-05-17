Moaña invita a todos los bancos con oficina en la villa a ofertar al préstamo del auditorio

La villa de Marín abrió este viernes las puertas de su auditorio municipal, una vistosa infraestructura que salda una deuda de décadas con la cultura de la localidad. Para su construcción, la Xunta de Galicia aportó alrededor de 2,7 millones de euros, a los que se sumaron fondos europeos y la cesión de la parcela por parte de la Autoridad Portuaria. Paralelamente, Moaña trata de sacar adelante su propio auditorio, una dotación reclamada también desde hace años por los colectivos culturales del municipio. El gobierno local, del BNG, lamenta la «diferencia de trato» y sostiene que la Consellería de Cultura «ni nos recibió» tras solicitar una reunión para buscar su apoyo a este proyecto.

La propuesta moañesa contempla la construcción de un edificio en Sisalde con un auditorio en la planta baja, el archivo municipal y diez viviendas de alquiler social en las plantas superiores. Ante la falta de respaldo autonómico, el ejecutivo local optó por recurrir a un préstamo bancario, aprovechando que el Concello ya había saldado su deuda histórica.

En los próximos días, el Concello enviará la solicitud de presentación de ofertas para contratar un crédito de 7.371.569,93 euros, que permitirá financiar la totalidad de las obras. La adjudicación se realizará por invitación y la solicitud se remitirá únicamente a las entidades financieras con sucursal abierta en el término municipal de Moaña. «Entendemos que mantener oficinas abiertas en la localidad es importante para los vecinos», señala la alcaldesa, Leticia Santos.

El préstamo se adjudicará a la entidad que presente la oferta más ventajosa para los intereses de la administración local. La rúbrica de ese contrato requerirá un nuevo acuerdo del pleno de la corporación, ya que el crédito supera el 10% de los recursos de carácter ordinario previstos en los presupuestos municipales de 2026.

Precisamente, la aprobación definitiva y la entrada en vigor de estas cuentas, a través del pleno, permitió dar vía libre a la operación de préstamo en este ejercicio. El Concello buscará un plazo de carencia de dos años y un periodo de amortización del capital de 13 años, con tipo variable. De este modo, Moaña tendría pagado en 15 años su gran edificio cultural.

La formalización del contrato debe aprobarse en pleno al superar el 10% de los recursos ordinarios

El coste, de casi 7,4 millones de euros, fue fijado en el proyecto definitivo del auditorio. La actuación, participada por colectivos y personas vinculadas al mundo de la cultura en Moaña, prevé que el auditorio se construya ya equipado con todos los elementos del escenario, así como con equipo de sonido e iluminación, de forma que pueda utilizarse desde el mismo día de su inauguración.

La dotación cultural contará con un acceso directo al escenario y un montacargas trasero, además de cinco camerinos, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida. Los artistas dispondrán también de una amplia sala de espera y de un despacho de dirección.

En cuanto a las dimensiones, la parte cultural ocupará las plantas bajas de un inmueble con dos sótanos, bajo y tres plantas. El escenario tendrá unas dimensiones de 12 por 10 metros y, entre el patio de butacas y el anfiteatro, habrá 395 asientos. Las dos primeras filas podrán retirarse cuando sea necesario ganar espacio en la platea para una escenografía.

El inmueble contará también con garajes y trasteros. En sus plantas superiores se ubicarán las diez primeras viviendas de alquiler social de la historia de Moaña. El coste estimado ya contempla que cada piso disponga de baños y cocinas amueblados. Las viviendas tendrán entre 70 y 90 metros cuadrados, y dos de ellas estarán adaptadas.

Sin necesidad de autorización

La formalización de la operación de préstamo podrá realizarse sin autorización de la Xunta de Galicia ni del Ministerio de Hacienda, ya que el Concello de Moaña cumple los requisitos establecidos para las operaciones de endeudamiento a corto y largo plazo fijados por Hacienda para el ejercicio 2026.