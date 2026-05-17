Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Día das Letras GalegasSalud Mental GaliciaEntrevista nueva rectora UVigoConvenios Divorcio VigoBerlingo & Partner Stellantis VigoForo del Noroeste⚽Athletic-Celta
instagramlinkedin

Letras Galegas 2026

Cultura e romaría da man no Sanamedio e en Darbo

As Letras Galegas tamén teñen as súas romarías no Morrazo. No lugar do Sanamedio, en Bueu, van xa 25 anos de festa ao redor da cultura. Unha iniciativa a que tamén se suma o adro de Darbo, en Cangas.

Romarías en Sanamedio e Darbo, no Morrazo, polas Letras Galegas

Romarías en Sanamedio e Darbo, no Morrazo, polas Letras Galegas

Ver galería

Romarías en Sanamedio e Darbo, no Morrazo, polas Letras Galegas / Gonzalo Núñez

David García

O Morrazo

O Día das Letras Galegas converteuse nunha excelente ocasión para xuntar cultura e festa ao redor dunha das tradicións máis senlleiras de Galicia, as romarías. En O Sanamedio –que este ano estrea a modificación no topónimo aprobada pola Real Academia Galega– xa van por 25 edicións dunha festa que se celebra nun dos epicentros da tradición literaria e trobadoresca de Galicia. Hai ata tres cantigas do xograr Johan de Cangas (1250-1310), nos que aparece este lugar, nomeado como San Momed.

A romaría deste domingo contou cos música tradicional, xogos, poesía e, por suposto, unha barra e cantina posta pola Asociación Novos Ventros para poder xantar e pasar o día neste histórico lugar.

Noticias relacionadas

A esta tradición tamén se uniu nos últimos anos a Asociación Cultural Peis d’Hos, que organiza a súa Romaría do 17 no adro de Darbo, outro lugar vencellado á tradición romeira. Unha xornada cun espectáculo infantil, sesión vermú, concertos e unha barra con comida e bebida para festexar o día grande das nosas letras. Por mil primaveras máis! n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
  2. Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa
  3. Denuncia al exnovio de su hija por la okupación de su casa y su bajo comercial para abrir un negocio en Moaña
  4. Localizan en una casa okupa de Vigo a la mujer que iba en el coche en el que se produjo el supuesto rapto del hombre que apareció con una paliza en Meira
  5. Un tubo con 'ruido' de la naturaleza recorre las calles de Cangas
  6. Inquilinos de Morrazo denuncian más casos de presuntas estafas con dueños que se niegan a devolver la fianza
  7. Ingresan en prisión los tres detenidos por el secuestro del vigués que apareció con una paliza junto a la Autovía do Morrazo en Moaña
  8. Seprona denuncia por maltrato animal a una mujer de Cangas que tenía en su casa más de 20 gatos, muchos guardados en un zulo

Cultura e romaría da man no Sanamedio e en Darbo

Cultura e romaría da man no Sanamedio e en Darbo

Bueu formaliza el contrato de la piscina municipal de As Lagoas e inicia la instalación de las máquinas para las salas del gimnasio

Santos anima a protestar en Vigo contra la «anomalía» de las urgencias en Cangas

Bueu celebra la Romaría da Ascensión en la capilla de Santos Reis

La Policía Local identifica a dos conductores bajo los efectos de las drogas en Moaña

La Policía Local identifica a dos conductores bajo los efectos de las drogas en Moaña

Silee: «Estou moi contento de ser parte dunha movida que fai algo tan bonito pola nosa terra e lingua»

Rosa Neutro: «Este galardón dá visibilidade ás nais creadoras e a elas o dedico»

Rosa Neutro: «Este galardón dá visibilidade ás nais creadoras e a elas o dedico»

María Jesús Torres: «Neste premio non vou soa; son resultado dun grupo de traballo»

María Jesús Torres: «Neste premio non vou soa; son resultado dun grupo de traballo»
Tracking Pixel Contents