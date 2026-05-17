Letras Galegas 2026
Cultura e romaría da man no Sanamedio e en Darbo
As Letras Galegas tamén teñen as súas romarías no Morrazo. No lugar do Sanamedio, en Bueu, van xa 25 anos de festa ao redor da cultura. Unha iniciativa a que tamén se suma o adro de Darbo, en Cangas.
O Día das Letras Galegas converteuse nunha excelente ocasión para xuntar cultura e festa ao redor dunha das tradicións máis senlleiras de Galicia, as romarías. En O Sanamedio –que este ano estrea a modificación no topónimo aprobada pola Real Academia Galega– xa van por 25 edicións dunha festa que se celebra nun dos epicentros da tradición literaria e trobadoresca de Galicia. Hai ata tres cantigas do xograr Johan de Cangas (1250-1310), nos que aparece este lugar, nomeado como San Momed.
A romaría deste domingo contou cos música tradicional, xogos, poesía e, por suposto, unha barra e cantina posta pola Asociación Novos Ventros para poder xantar e pasar o día neste histórico lugar.
A esta tradición tamén se uniu nos últimos anos a Asociación Cultural Peis d’Hos, que organiza a súa Romaría do 17 no adro de Darbo, outro lugar vencellado á tradición romeira. Unha xornada cun espectáculo infantil, sesión vermú, concertos e unha barra con comida e bebida para festexar o día grande das nosas letras. Por mil primaveras máis! n
Suscríbete para seguir leyendo
- Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
- Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa
- Denuncia al exnovio de su hija por la okupación de su casa y su bajo comercial para abrir un negocio en Moaña
- Localizan en una casa okupa de Vigo a la mujer que iba en el coche en el que se produjo el supuesto rapto del hombre que apareció con una paliza en Meira
- Un tubo con 'ruido' de la naturaleza recorre las calles de Cangas
- Inquilinos de Morrazo denuncian más casos de presuntas estafas con dueños que se niegan a devolver la fianza
- Ingresan en prisión los tres detenidos por el secuestro del vigués que apareció con una paliza junto a la Autovía do Morrazo en Moaña
- Seprona denuncia por maltrato animal a una mujer de Cangas que tenía en su casa más de 20 gatos, muchos guardados en un zulo