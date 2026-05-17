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Cangas mejora el acceso y el drenaje de la Fonte de Espiñeira

El Concello completa una intervención demandada por los vecinos de este barrio de Aldán

La fuente, después de la actuación. | FDV

La fuente, después de la actuación. | FDV

Redacción

Cangas

El Concello de Cangas ejecuta trabajos de mejora del acceso a la Fonte de Espiñeira, en el barrio homónimo de la parroquia de Aldán. El trabajo se llevó a cabo en los últimos días y consistió en tareas de limpieza y adecuación del entorno de la Fonte de Espiñeira, dando así respuesta a una demanda priorizada por la Asociación de Veciños de San Cibrán e Espiñeira.

La actuación permitió mejorar el acceso a la zona y acondicionar el entorno así como mejorar el drenaje y el chorreo del puente existente en el lugar, contribuyendo así a la conservación y puesta en valor de un espacio de especial importancia para el barrio.

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La alcaldesa, Araceli Gestido, explica que el tripartito destaca «la importancia de seguir atendiendo las necesidades trasladadas por el tejido vecinal» y continuar actuando en los distintos núcleos y parroquias de todo Cangas «para mejorar los espacios públicos y conservar elementos de valor patrimonial y comunitario. En esta mejora el Concello agradece la «implicación de la asociación vecinal y de las personas colaboradoras que participaron en la actuación.

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