Patrimonio
Cangas mejora el acceso y el drenaje de la Fonte de Espiñeira
El Concello completa una intervención demandada por los vecinos de este barrio de Aldán
Redacción
El Concello de Cangas ejecuta trabajos de mejora del acceso a la Fonte de Espiñeira, en el barrio homónimo de la parroquia de Aldán. El trabajo se llevó a cabo en los últimos días y consistió en tareas de limpieza y adecuación del entorno de la Fonte de Espiñeira, dando así respuesta a una demanda priorizada por la Asociación de Veciños de San Cibrán e Espiñeira.
La actuación permitió mejorar el acceso a la zona y acondicionar el entorno así como mejorar el drenaje y el chorreo del puente existente en el lugar, contribuyendo así a la conservación y puesta en valor de un espacio de especial importancia para el barrio.
La alcaldesa, Araceli Gestido, explica que el tripartito destaca «la importancia de seguir atendiendo las necesidades trasladadas por el tejido vecinal» y continuar actuando en los distintos núcleos y parroquias de todo Cangas «para mejorar los espacios públicos y conservar elementos de valor patrimonial y comunitario. En esta mejora el Concello agradece la «implicación de la asociación vecinal y de las personas colaboradoras que participaron en la actuación.
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