Servicios públicos
Bueu formaliza el contrato de la piscina municipal de As Lagoas e inicia la instalación de las máquinas para las salas del gimnasio
No se presentó ningún recurso contra la adjudicación a Viraxes
Concello y empresa mantienen como fecha de apertura los primeros días de junio
El Concello de Bueu y la empresa Viraxes han formalizado el contrato para la gestión de la piscina municipal. El periodo de 15 días en el que cualquiera de las otras aspirantes durante el proceso de licitación podía interponer un recurso especial en materia de contratación concluyó sin que se presentase ningún tipo de reclamación. En paralelo, la contratista empezó el traslado y montaje de las máquinas y dotación deportiva de las salas del gimnasio.
Con la formalización del contrato ahora se entra en otro periodo de 15 días, que es el plazo al que se comprometió Viraxes durante la fase de licitación para poner en marcha las instalaciones. De esta manera se mantiene la previsión de la piscina y las salas del gimnasio puedan comenzar a funcionar con el nuevo régimen del contrato de gestión de servicios desde los primeros días de junio.
Los pliegos de precripciones técnicas para la contratación recogen todos los elementos que debe poner a disposición la contratista, que incluyen equipación de peso libre (mancuernas de diferentes pesos y formas), las máquinas de musculación guiada y el equipamiento cardiovascular. Este apartado incluye cuatro bicicletas elípticas, cinco cintas de correr, tres bicicletas estáticas reclinadas y dos de bicis de «spinning». Durante la fase de concurso Viraxes se comprometió a añadir una bicicleta elíptica, otra reclinada y una cinta de correr a mayores. Un equipamiento que tras las gestiones realizadas en los últimos días se completará con dos máquinas de remoergómetro.
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